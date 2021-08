Zum Sonntag Das Leben lässt sich nicht versichern

Manche haben alles verloren. Die Wassermassen in Rosenheim, Kempten oder Ahrweiler haben viele Keller hinweggeschwemmt und Autos davongetrieben. Am vergangenen Montagabend lagen die Hagelkörner zentimeterdick auf der A 8, die Partnachklamm ist stellenweise eingestürzt. Es will nicht aufhören mit dem Starkregen und den plötzlich schwellenden Flüsschen.

Und jeder, der gegen einen solchen Einbruch der Naturgewalten versichert ist, kann richtig froh sein. Sie erhalten wenigstens Geld für die verlorenen Dinge.

Manches lässt sich nicht mit Geld ersetzen

Aber es gibt Dinge, die sind nicht mit Geld zu bezahlen: Die alte Bibel zum Beispiel, wenige Jahre nach dem Tod Martin Luthers gedruckt, sie ist ein für alle Mal dahin. Sie trieb tagelang im Schmutzwasser. Die Fotoalben mit den Fotos der Kinder und der Großeltern. Nicht dass man sie oft herausgezogen hätte, aber sie waren da, schlummerten unten im Regal und warteten darauf, zum Vorschein zu kommen – dann wenn eine Hochzeit anstand oder eine Taufe.

Wir sind nicht mehr sehr geübt darin, Verluste zu erfahren. Ja, und viele trauern auch herzlicher um den tollen amerikanischen Getränkekühlschrank oder um das neue Auto, als um die Erinnerungen und Familienschätze.

Das erstere kann man leicht ersetzen, das letztere bleibt verloren.

Vielleicht hat auch der ein oder andere im Schlamm und im Hagel und in der Verzweiflung begriffen, was wirklich wichtig ist im Leben.

Gesundheit und Liebe lassen sich nicht kaufen

Alles, was wirklich wichtig ist im Leben, kann man sich nicht für Geld kaufen, hat meine Mutter immer gesagt. Was da sind: Gesundheit und Liebe, gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen, Humor und Lachen, ein gutes Gewissen und den Segen Gottes.

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa hat ein Buch über "Unverfügbarkeit" geschrieben. Dort versucht er, zu beschreiben, wie wir in unserer durchgeplanten und durchversicherten Gesellschaft das Leben zum Verstummen bringen. Wir würden die Demut verlieren vor dem, was Unberechenbar ist im Leben und wir würden die Offenheit für das Abenteuer verstopfen.

Vor lauter Planung das Leben versäumen

Wir würden vor lauter Planung und Sicherheit das prickelnde Leben versäumen.

Den Partner suchen wir aus dem Internetkatalog. Junge Paare planen die Kinder, wann es ihnen ins Leben passt. Wir planen, was unsere Kinder einmal werden sollen. Wir sorgen vor, für das Leben, das wir von ihnen erwarten. Wir planen unser Alter und wir sorgen dafür, dass bei unserem Sterben und nach unserem Tod, alles so läuft, wie wir es uns ausgedacht haben.

Aber seien wir ehrlich, die Dinge, an die wir uns in unserem Leben mit Begeisterung und Freude und mit Furcht und Zittern erinnern, die sind eingebrochen in unser Leben, wie ein Sturzbach. Ein plötzlicher Tod, eine brutale Diagnose, eine große Liebe, eine unerwartete Begegnung, das Geschenk der Freundschaft.

Religion erzählt von der Unterbrechung, erzählt vom Umsturz all unserer Pläne, erzählt davon, dass man Demut lernen muss, wenn man das Leben lebendig bestehen soll. Religion erzählt davon, dass wir über unser Leben nicht verfügen können, so sehr wir das auch wollen.

Die Alten, die mit dem Herrgottswinkel in der Stube, die auf jedem Berg ein Kreuz errichteten, die abends ihr Leben in Gottes Hände legten und am Morgen Gott dankten, dass sie wieder erwacht sind, und dass Gott sie vor Feuersbrunst und Überschwemmung bewahrt hat, von den Jüngeren werden sie häufig belächelt – wegen ihrer Gottergebenheit.

Aber man kann von diesen Alten lernen, dass jeder Tag ein Geschenk ist, dass man das Wichtigste im Leben nicht mit Geld bezahlen kann und dass ich das Leben dankbarer lebe und erlebe, wenn ich mein Leben als Geschenk erfahre.

Autos kann man versichern, das Leben nicht