Zum Sonntag Was sollen wir tun?

Das sind - ein wenig abschätzig formuliert - eigentlich Allerweltsratschläge: Seid nett zueinander. Aber anscheinend ist das eben für viele Menschen doch nicht selbstverständlich, weil die Welt mit Nettigkeit nicht zu organisieren ist. Wir leben – damals, zu Zeiten des Johannes, und heute – nicht in einer einfachen, sondern komplizierten Welt. Sonst gäbe es auch nicht verschiedene Parteien in einer freien Gesellschaft. Jeder Mensch, viele Parteien in unserem Land haben verschiedene Gesichtspunkte für eine anständig geordnete und eine sich freiheitlich und gerecht gestaltende Gesellschaft. Eigentlich ist das für uns eine Binsenwahrheit. Aber "Was sollen wir tun?" ist heute nicht so leicht zu beantworten, wenn unsere Frage lautet: "Wie gehen wir mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer um, wie mit denen an der polnischen oder litauischen Grenze?" "Wie gehen wir mit den Impfungen vor, wenn wir nicht nur uns selbst schützen wollen, sondern auch für andere Verantwortung tragen? Oder wenn arme Länder nicht genug Impfstoff haben?" "Was sollen wir tun, wenn wir sehen, wie die Energieversorgung angesichts der Klimabemühungen immer teurer wird?" Oder "Wie gehen wir mit Regierungen um, die die riesigen Wälder in Amazonien oder Indonesien abholzen lassen und keine Rücksicht auf die indigene Bevölkerung nehmen geschweige denn das Weltklima im Auge haben?" "Wie gehen wir mit Staaten um, wo das Recht mit Füßen getreten wird? Wo Menschen gefoltert oder umerzogen werden?" "Wie, wo und was..?" – "Was sollen wir tun?"