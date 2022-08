Zum Sonntag Der Papst hat den Ernst der Lage nicht verstanden

Es war wohl ein Scherz, mit dem Papst Franziskus die Reformbemühungen vieler katholischer Christinnen und Christen in Deutschland in die Schranken weisen wollte. Doch habe er dabei den Ernst der Lage nicht verstanden, kommentiert Jahanna Haberer.

In einem Interview wiederholte er lachend vor wenigen Wochen einen Satz, den er angeblich dem deutschen Bischofskonferenz-Vorsitzenden Georg Bätzing gesagt hatte, als der ihm die Situation der Katholiken in Deutschland nahebringen wollte: "Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei von ihnen."

Äußere Zwänge - was meint der Papst damit?

Der Papst nannte es weiter "problematisch, wenn der sogenannte Synodale Weg – also die Reformbemühungen vieler Christinnen und Christen aus der katholischen Kirche - von den intellektuellen, theologischen Eliten ausgeht und sehr stark von äußeren Zwängen beeinflusst wird".

Mit den äußeren Zwängen meint der Papst womöglich den Druck der Öffentlichkeit, die Skandale rund um den systematischen Missbrauch junger Menschen in Einrichtungen der Kirche offenzulegen und die Forderung, staatliche Institutionen in Aufklärung und Sanktionierung dieser Strafhandlungen einzubeziehen.

Mit äußerem Druck meint er womöglich auch die Gleichstellung der Frau, das Verbot von Diskriminierung von Frauen gegenüber kirchlichen Ämtern und die Frage, ob ein zölibatäres Leben nicht lebenslang eine freie Wahl sein sollte.

Mit äußerem Druck meint er wohl all die Forderungen aus den Gemeinden, die Kirche in die neue Zeit zu stellen. Einer Zeit in der Autorität nicht gesetzt ist, sondern erworben werden muss und in der die allgemeinen Menschenrechte und die garantierten Bürgerrechte in einer Demokratie krass kollidieren mit den Vorschriften einer Kirche, die für sich in Anspruch nimmt, den rechten Weg in dieser Welt zu wissen.

Menschen unterscheiden nicht mehr zwischen den Konfessionen

Der Papst hat wohl den Ernst der Lage für die katholische Kirche in Deutschland nicht verstanden. Und ich als Evangelische Christin und ordinierte Pfarrerin sehe mit Sorge, wie der gesellschaftliche Überdruss an einer Kirche, die sich immer noch für irrtumslos hält auch ihre Auswirkungen auf die Evangelischen Kirche hat.

Die Menschen, die heute aus der Kirche austreten unterscheiden gar nicht mehr zwischen den Konfessionen, dabei sind alle die Forderungen junger katholischer Christinnen in den evangelischen Kirchen verwirklicht. Die freie Wahl der Partnerschaft und der Lebensformen für Laien und kirchliche Amtsträgerinnen, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im geistlichen Amt und der engagierte Dialog zwischen den sogenannten Laien und den Theologinnen in der Kirchenleitung bei der Entscheidung über den weiteren Weg der Kirche.

"Kommt doch zu uns! Werdet einfach evangelisch!"

Man könnte den katholischen Geschwistern zurufen: kommt doch zu uns! Werdet einfach evangelisch! Vielleicht hat der Papst das ja auch gemeint, mit dem Hinweis, es gäbe ja schon eine gute evangelische Kirche. Vielleicht wollte er unzufriedene Katholikinnen einfach zum Übertritt animieren.

Aber es bedeutet natürlich einen Schlag für jede Herzblutkatholikin, für jeden katholischen Kirchenvorsteher, ihnen zu bedeuten, sie könnten ja die Kirche wechseln, um zu erreichen, was sie wollen.

Die Menschen, die heute um Reformen kämpfen, lieben die Kirche besonders

Kirche – egal ob katholisch oder evangelisch - ist eine Heimat. Die Menschen wohnen in Liturgien, sie singen von Jugend an die gleichen Lieder. Es gibt unendlich viele Männer und Frauen, die in der Kirche alles gelernt haben, was sie später zu einem geselligen, zufriedenen oder gar erfolgreichen Menschen gemacht hat. Man hat seine Freunde da und hat untereinander geheiratet.

Die Menschen, die heute um eine Reform ihrer Kirche kämpfen, lieben sie besonders, nehmen Rückschläge auf sich und versuchen immer weiter mit ihren Kirchenoberen einen Wandel herbeizuführen von einer von oben herab behaupteten Autorität zu einer von den Gemeindemitgliedern gestützten und getragenen Autorität.

Kirche müsse immer weiter und von jeder Generation neu reformiert werden, das hat Martin Luther proklamiert. Aber die katholischen Bischöfe müssen gar nicht auf Martin Luther sehen, der Blick auf Jesus genügt. Jesus wollte die jüdische Religion reformieren. Sein wichtigster Ruf war der nach Wandel und Umkehr. Und zwar Wandel und Umkehr – als Lebenshaltung.

Eine Kirche, die sich wandelt, damit sie Heimat bleibt, für so viele Menschen kann sich daher sehr gut auf Jesus Christus berufen.

Was bedeutet es, wenn Kirche aus dem öffentlichen Leben verschwinden würde?

Andererseits können wir heute noch gar nicht absehen, was das für unsere Gesellschaft bedeuten würde, wenn die Kirchen aus dem öffentlichen Leben verschwinden würde, wie sich das manche wünschen.

Mit einem Freund habe ich mich vor Jahren über Institutionen unterhalten, die das Gemeinwohl im Auge haben und am Zusammenhalt der Gesellschaft mitarbeiten. Wie kann man eigentlich den Nutzen solcher Organisationen beziffern, fragte ich. Gibt es irgendwelche objektiven Messmethoden, die messen kann, was die Kirchen mit ihren sozialen Aktivitäten für uns alle bedeuten?