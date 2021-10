Nachhaltigkeit Erntedankfest: Kostbare Lebensmittel

In diesen Tagen feiern wir Erntedankfest. In manchen Gemeinden wird es diese Woche gefeiert, in anderen erst nächste Woche. Bei manchen der christlichen Jahresfeste wissen viele gar nicht mehr, was sich dahinter verbirgt. Beim Erntedankfest sagt es schon der Name. Mit dem Dank für die Ernte danken wir zugleich für vieles andere in unserem Leben, was uns geschenkt ist und was wir manchmal viel zu selbstverständlich nehmen. Ich finde es immer wieder berührend, wie v.a. auf den Dörfern der Erntedankgottesdienst gefeiert wird. Die Erntekrone wird präsentiert, hergestellt aus einem Kranz mit nach oben aufwärts zur Mitte gebundenen Getreideähren, die mit Blumen und bunten breiten Bändern verziert werden. Die reichen Früchte vom Feld und von den Bäumen liegen vor dem Altar. Und es wird gesungen: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand“.

Lebensmittel sind kostbar

Es ist gut, dass wir an diesem Tag einfach danke sagen. Dass wir Gott Dank sagen, der diese Welt geschaffen hat und sie erhält und der Wachsen und Gedeihen gibt. Es ist gut, feste Orte und Zeiten für diesen Dank zu haben. Denn wir haben das Bewusstsein für die Kostbarkeit unserer Nahrung verloren. Nahrungsmittel sind in Deutschland ungewöhnlich billig. Und was billig ist, ist für viele dann auch nichts wert. In Deutschland werden jährlich rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Eine unfassbare Zahl. Sie ist so hoch, weil wir die Kostbarkeit dieser Lebensmittel nicht mehr im Kopf und im Herzen haben. Die Bauern, die unsere Lebensmittel herstellen, müssen immer öfter um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen, weil die Preise, die sie erzielen können, einfach zu niedrig sind.

Keine Tierquäler und Umweltverschmutzer

Zum Erntedankfest denke ich besonders an sie, die Bäuerinnen und Bauern in unserem Land. Gerade hier in Bayern bewirtschaften viele von ihnen Familienbetriebe. Oft sind sie viele Generationen lang schon in der Familie. Und heute stehen immer mehr von ihnen vor der Pleite. Wenn ich etwa bei Landfrauentagen spreche, habe ich eine Halle voll mit Bäuerinnen vor mir, vor deren Lebensleistung ich nur den Hut ziehen kann. Oft höre ich dann, wie sie sich – wenn sie konventionell produzieren – moralisch disqualifiziert fühlen, weil sie als Tierquäler und Umweltverschmutzer dargestellt werden. Das tut mir weh. Es ist unfair, Menschen pauschal so zu diskreditieren, die jeden Tag in der Natur arbeiten und eine tiefe Beziehung zu ihren Tieren haben. Natürlich muss die Landwirtschaft ökologisch umgebaut werden. Natürlich muss sie mithelfen, dass der Klimawandel bekämpft werden kann. Natürlich müssen Tiere würdig behandelt werden.

Wir müssen faire Preise zahlen

Aber das alles geht nur in einer großen gemeinsamen Anstrengung, in der alle ihren Beitrag leisten. Wir Verbraucher müssen bereit sein, für qualitativ gute Lebensmittel auch den Preis zu bezahlen, den es braucht, um rentabel wirtschaften zu können. Wir müssen bereit sein, die Biomilch auch wirklich zu kaufen, die Biobauern produzieren, anstatt die billigste Milch aus der Kühltheke zu holen. Und, wenn wir nicht sowieso vegetarisch essen, könnten wir weniger Fleisch essen, dafür aber die hohen Preise bezahlen, die nötig sind, damit die Bauern davon auch leben können.

Landwirtschaft im Einklang mit der Natur