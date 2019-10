Zum Sonntag: Klug werden aus dem Tod

„Volkstrauertag“, „Buß- und Bettag“, „Toten“- oder „Ewigkeitssonntag“ heißen die Novemberfeiertage. Endlichkeit und Tod sind ein Thema, mit dem wir alle Erfahrungen machen. Jeder und jede stirbt einmal. Und es gibt niemanden, der in seiner Lebenszeit nicht irgendwo mit dem Thema Tod konfrontiert ist.

Gleichzeitig gibt es kaum ein Thema, das so viel Hilflosigkeit erzeugt, wie das Thema Tod. Eltern geraten ins Stammeln, wenn Kinder fragen, warum der Opa im Himmel ist, wo sie ihn doch gerade in die Erde gelegt haben. Nachbarn wechseln die Straßenseite, weil sie nicht wissen, wie sie den Hinterbliebenen eines Verstorbenen begegnen sollen.

So ist es kein Wunder, dass in den modernen säkularer werdenden Gesellschaften der Tod zunehmend verdrängt, ja zuweilen aus dem Alltag geradezu verbannt wird. Gleichzeitig werden wir medial überschüttet mit Todeserfahrungen aus zweiter Hand.

In Schweden ergab eine Untersuchung bei Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren, dass 40% von ihnen, geprägt durch Medienkonsum, glauben, Menschen stürben nur aufgrund von Mord und Totschlag. Bei einer Kinderuni-Vorlesung, die ich einmal an der Universität Bamberg zum Thema „Ist Sterben wirklich so schlimm?“ gehalten habe, meldeten sich von den ca. 150 Kindern auf die Frage, wer schon einmal eine echte Leiche gesehen habe, nur zwei Kinder. Der eine hatte im Museum eine Moorleiche gesehen, die andere war ein Aussiedlerkind und hatte, noch in Kasachstan, ihren toten Opa gesehen. Das Sterben und der Tod sind unmerklich ausgewandert aus unserem Alltagsleben. Geht es um die letzten Dinge, sind viele Menschen überfordert und sprachlos.

Wie gut, dass es Worte gibt, die die Menschen seit Jahrtausenden als tröstlich empfanden im Sterben und angesichts des Todes. Worte, die auch heutigen Menschen helfen, so wie unzähligen Generationen vor uns. Die Bibel ist voll von solchen Worten. Ihr Trost besteht auch in der Zusage, dass es ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben, gibt. Das glauben wir als Christen. Beweisen kann man es nicht. Aber Hinweise darauf, die gibt es.

Zum Beispiel in den Schriften des Apostels Paulus. Er wählt zur Veranschaulichung das Bild des Samenkorns, das dadurch, dass es stirbt, neues Leben schafft: „Es wird aber jemand sagen: Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor! Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst, du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn… So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit…; es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib“ (1. Kor 15,35-44).

Was wird sein, wenn unser irdisches Leben zu Ende gegangen ist? Auch dafür bietet die Bibel berührende Worte: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein…“ (Offb 21,3-5).

Ein bewusstes Leben im Angesichte der Endlichkeit ist eine Quelle des Glücks schon in unserem irdischen Leben. Jeden Tag bewusst als Geschenk sehen zu können, die Zeit mit den Menschen, die uns nahe sind, als etwas Kostbares zu erleben, nicht erst bei der Grabrede zum Ausdruck zu bringen, wie lieb uns diese Menschen sind, sondern es ihnen schon jetzt zu sagen, das ist es wohl, was Psalm 90 meint, wenn es da heißt: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden!“ (Ps 90,12). Wer aus der Kraft dieser alten weisen Worte lebt, dem können die düsteren Tage nichts anhaben.