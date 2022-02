Zum Sonntag Gegen die Ellenbogenstrategie

Der Ellenbogen ist für vieles gut. Für die Liegestützen im Morgensport, als Stütze für die Hand beim Schreiben. Und beim Unter-den Arm-Klemmen von Dingen, die wir gerade mal halten müssen. Und trotzdem hat er keinen guten Ruf. Wenn wir von „Ellenbogengesellschaft“ sprechen, meinen wir nichts Gutes. Seinen „Ellenbogen gebrauchen“ – das heißt, wir schieben die anderen weg und uns nach vorne. Wer sich so verhält, bekommt vielleicht kurzfristig auf diese Art häufig, was er will. Aber ist er damit auch innerlich zufrieden?

Wir spürgen was die bessere Haltung für ein gutes Zusammenleben ist

Zum Beispiel beim Anstellen an der Käsetheke, wenn unklar ist, wer dran ist, sagt der eine: Ich bin dran! Und die andere sagt: Bitte gehen Sie vor! Wer von beiden wird sich hinterher besser fühlen? Ich vermute, es ist die großzügige. Sich selbst rücksichtsvoll, zuvorkommend und hilfsbereit zu verhalten, gibt uns ein viel besseres inneres Gefühl als die Ellenbogenstrategie. Tief drinnen spüren wir nämlich ganz genau, was die bessere Haltung für ein gutes Zusammenleben ist.

Die Arbeiter im Weinberg

Es gibt einen Satz im Matthäusevangelium in der Bibel, der in dieser Hinsicht verblüffend aktuell ist: „Die Letzten werden die ersten sein und die ersten werden die letzten sein“. Jesus sagt dieses Wort am Ende seines Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg. Obwohl die Arbeiter ganz unterschiedlich lange gearbeitet haben, bekommen alle den vollen Lohn. Die am längsten gearbeitet haben, beschweren sich über diese Gleichmacherei. Und der Herr des Weinbergs sagt: Niemand von euch kommt zu kurz, Ihr habt den versprochenen Lohn bekommen. Warum gönnt Ihr den anderen nicht auch den vollen Lohn?

Eine winwin-Situation

„Die Letzten werden die ersten sein und die ersten werden die letzten sein“. Ich finde das einen wunderbaren Hinweis für den Alltag. Wer gegenüber den anderen immer nur seinen Ellenbogen gebraucht, der isoliert sich. Wer sich dagegen zurücknimmt, anderen den Vortritt lässt, Rücksicht übt, wird nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst mehr im Einklang sein. Es ist eine winwin-Situation. Wenn alle sich verhalten, dann sowieso. Denn wer würde nicht viel lieber in einer solidarischen Gesellschaft leben, in der alle Rücksicht aufeinander nehmen, als in einer Ellenbogen Gesellschaft, in der der Stärkste sich nimmt, was er will?

Die Nähe zu anderen Menschen

Aber es gilt auch in einer Welt, in der noch nicht alle so handeln. Ich bin davon überzeugt, dass die Zeiten, wo wir die Ellenbogen einsetzen, wo wir uns nach vorne drängen ohne Rücksicht auf die anderen, dass diese Zeiten nicht unsere schönsten Zeiten sind. Denn mit unseren Ellenbogen verletzen wir auch die Nähe zu den Menschen um uns herum. Und ganz ehrlich: Die Nähe zu anderen Menschen, ihre Gemeinschaft ist die wichtigste Basis für ein glückliches Leben. In einem tiefen Sinne glücklich leben geht nicht gegen die anderen. Es geht nur mit den Anderen.

Mit Bibelworten zu einem rücksichtsvolleren Leben

Aber wie findet man zu einer solchen Haltung der Rücksicht? Mir helfen dabei Bibelworte. Der Satz aus dem Matthäusevangelium gehört zu diesen Bibelworten. „Die Letzten werden die ersten sein und die ersten werden die letzten sein“. Keine Angst – sagt er mir -, du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du anderen den Vortritt lässt. Am Ende wirst du sogar innerlich mehr gewinnen.