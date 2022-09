Zum Sonntag: Mit Solidarität gegen den Kältewinter

Ja, es gibt guten Grund, innehalten und nachzudenken. Woher bekommt man in einer solchen Situation Kraft? Wer eine religiöse Basis für sein Leben hat, kann sagen: die Zeiten mögen hart sein, vielleicht komme ich an meine Grenzen – aber selbst da bleibe ich in der Hand Gottes und falle nicht ins Bodenlose.

„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,“ so heißt es im Ps 139 – „so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.“ Solche Worte geben Kraft, auch in schweren Zeiten. Die Beziehung zu Gott trägt in schweren Zeiten. Aber auch die Beziehung zwischen Menschen trägt in solchen Zeiten.

Wer alleine sitzt, der friert. Wer einen Nachbarn zur Rechten hat und eng zusammenrückt mit ihm, dem wird schon wärmer. Und wer auch noch eine Nachbarin zur Linken hat, dem wird noch wärmer.

Das gilt auch im übertragenen Sinne. Wo wir zusammenrücken, erfahren wir menschliche Wärme und darin eine Widerstandskraft, die auch größte Herausforderungen zu bewältigen hilft. Und der menschlichen Wärme folgt dann auch die Temperaturwärme. Denn wo wir solidarisch miteinander sind, da wird niemand allein gelassen, da kümmert man sich umeinander, da hilft man, dass niemand frieren muss, weil er nicht genug Geld hat.

Die, die viel besitzen, nehmen ernst, was unser Grundgesetz sagt: Eigentum verpflichtet. Und der Staat weiß, dass der Wohlstand einer Gesellschaft sich immer an ihren schwächsten Gliedern misst und stellt sicher, dass niemand Not leiden muss – ob mit oder ohne Schuldenbremse.

Wo wir solidarisch auf die Krise reagieren, da kann uns auch Energieknappheit und Wirtschaftsrezession nicht erschüttern. Da werden wir die Erfahrung machen, dass die Kurve des materiellen Wohlstands in unserem Land vielleicht einen Knick bekommt, der Pfeil des Beziehungswohlstands aber noch oben geht.

Im wieder treffe ich Menschen, die mir stolz erzählen, wie sie Energie sparen. Wir sind nicht ohnmächtig. Energie sparen, die Augen füreinander offenhalten und einander beistehen, wo es nötig ist - mit dieser Haltung werden wir gut durch den Winter kommen und vielleicht danach stärker sein als vorher: stärker in Rücksicht, stärker in ökologischer Nachhaltigkeit, stärker in sozialem Zusammenhalt.