Zum Sonntag: Die Gemeinschaft wird uns auch durch diesen Winter tragen

Es ist einmalig, von der frischen Luft umweht, durch die herrliche Landschaft zu fahren. Immer empfinde ich dann ein großes Gefühl der Dankbarkeit, dass ich hier leben darf. Besonders viel Freude macht mir die Gemeinschaft, die ich dort beim Radeln erfahre. Nach Aufwärmtraining, Gebet und Morgensegen sind wir losgefahren. Und schon morgens war dieses Gefühl der Gemeinschaft spürbar. In den Pausen gab es dann wieder viele herzliche Begegnungen.

BR-Radltour: Niemand wurde zurückgelassen

In Radfahrerkleidung sind alle gleich. Da fällt manche Hürde weg, die bei offizieller Kleidung häufig da ist. Die einen fahren mit E-Bikes. Die anderen vertrauen allein auf ihre Körperkräfte. Das Tempo war jedenfalls so, dass niemand zurückgelassen wurde. Und abends wurde gefeiert. Es ist so ein schönes Gefühl, sich nach der großen Anstrengung einfach diese Leichtigkeit gönnen zu können. Und für die, die die ganze Tour mitgefahren sind, ist es eine gute Gelegenheit, Kraft für den nächsten Tag zu tanken.

Unsere Gesellschaft muss aufeinander achten und darf niemanden zurücklasse

Natürlich ist so eine Radltour ein besonderer Anlass. Aber ein bisschen steht sie auch für das, was unsere Gesellschaft insgesamt jetzt braucht. Aufeinander achten, niemand zurücklassen, einander wirklich sehen und sich begegnen. Und: Die Freude am Leben und das Feiern auch in schwierigen Zeiten nicht verlernen. Viele schauen in diesen Tagen mit gewissem Bangen auf den Herbst. Wir wissen alle nicht, wie sich der Ukraine-Krieg weiterentwickelt und was das für die Gasversorgung und die Preisentwicklung bedeutet.

Die größte Quelle von Stärke ist Zusammenhalt

Was immer kommt: Wir wollen vorbereitet sein. Die beste Vorbereitung und die größte Quelle von Zuversicht und Stärke ist es, wenn wir jetzt zusammenhalten. Wenn wir, wo die Emotionen hochgehen, achtsam miteinander umgehen und auch bei unterschiedlichen Meinungen aufeinander hören. Und – wie bei der Radltour – niemanden zurücklassen. Besonders die unter uns, die ohnehin mit wenig Geld auskommen müssen, haben Angst davor, das alles nicht mehr bezahlen zu können. Deswegen ist jetzt Solidarität gefragt – und zwar jenseits aller Parteigrenzen.

Menschen mit geringem Einkommen brauchen Entlastung

Vor einigen Tagen haben wir als Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten dazu eine Erklärung veröffentlicht. "Für den Zusammenhalt in unserem Land" – so heißt es da - "kommt es jetzt darauf an, zuerst die in den Blick zu nehmen, die auf Solidarität angewiesen sind: Menschen mit geringem bis durchschnittlichem Einkommen, Rentner*innen und Bezieher*innen von Transferleistungen. Sie brauchen nun umgehend eine Entlastung von der Inflation und den aus dem Ruder gelaufenen Energiekosten.

Diejenigen in Mitverantwortung nehmen, die über große Vermögen verfügen