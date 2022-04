Zum Sonntag: Wie wir Menschen der Ukraine helfen können

Was ist es, das Menschen in diesen Tagen dazu motiviert, zu helfen? Ganz bestimmt die Anteilnahme am Leid der Menschen in der Ukraine. Es ist schrecklich, was ihnen angetan wird. Und wir fühlen ohnmächtig.

Geza Laborczi zeigt mir ein Foto auf seinem Handy. Auf dem Foto ist ein stattliches Haus zu sehen. Als ich das sehe, freue ich mich riesig. Geza Laborczi ist ein ungarischer lutherischer Pfarrer. Er hat mich begleitet, als ich vor kurzem an der ungarisch-ukrainischen Grenze war. In einer Aufnahmestation für Flüchtlinge nahe der Grenze haben wir gerade einen Familienvater getroffen. Neben ihm sitzen seine beiden Kinder und hören zu, wie er erzählt.

Hals über Kopf ist die Familie am Tag zuvor aus der Ukraine nach Ungarn gekommen. Seine Frau war hochschwanger und wollte das Kind im sicheren Ungarn zur Welt bringen. Nun ist das Baby da. Mutter und Kind sind gesund. Alle sind erleichtert. Aber wo sollen sie hin, wenn die Frau mit dem Baby aus dem Krankenhaus kommt? Pfarrer Geza hat rumtelefoniert und ein leer stehendes Haus gefunden, das er mir jetzt auf dem Handy zeigt. Es gehört den verstorbenen Eltern eines Gemeindeglieds.

In den nächsten Tagen darf die junge Flüchtlingsfamilie dort einziehen. Im Auto sagt mir Geza, nicht ohne Stolz, dass die Kinder in den Kindergarten und die Schule der lutherischen Kirche am Ort werden gehen können. Ich empfinde Hochachtung und Dankbarkeit für Menschen wie Geza in unserer lutherischen Partnerkirche in Ungarn, die in beeindruckender Weise die Aufnahme der Flüchtlinge organisieren.

Und hier in Bayern erlebe ich das Gleiche. Etwa in der Gemeinde Wiesenbronn bei Castell: sie richtet in einem Haus der Evangelischen Landjugend mit hohem ehrenamtlichen Engagement Unterkünfte für 20 Flüchtlinge her. Das ganze Dorf hilft mit, vom Jugendlichen über den Handwerkermeister bis hin zur Pfarrerin. An vielen Orten ist das jetzt so.

Auch das Oberhaupt der Wittelsbacher, Herzog Franz von Bayern hilft mit. "Ich habe in meinem ganzen Leben Flüchtlingsströme erlebt", sagt er in einem Interview. "Ich war als Kind selbst ein Asylant." Mit seinen Eltern floh er vor den Nazis nach Ungarn. Dort seien sie praktisch mittellos angekommen und voll und ganz auf die Mildtätigkeit anderer angewiesen gewesen. Von der Gestapo wurde die Familie dann in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau verschleppt. Eingeprägt haben sich ihm damals auch die schier endlosen Kolonnen von Flüchtlingen, die draußen am Zaun vorüberzogen. Und er sagt: "Dieses Bild verfolgt mich bis heute." Und deswegen will er jetzt helfen und hat 1 Million Euro zur Verfügung gestellt.

Was ist es, das so viele Menschen in diesen Tagen dazu motiviert, zu helfen? Ganz bestimmt ist es die Anteilnahme am Leid der Menschen in der Ukraine. Es ist so schrecklich, was ihnen angetan wird. Und wir hier fühlen uns so ohnmächtig gegenüber der militärischen Gewalt, die dafür verantwortlich ist. Was wir tun können, ist, von hier aus den Betroffenen zu helfen und damit unsere Ohnmacht zu durchbrechen. Was uns motiviert, ist das, was die Goldene Regel Jesu zum Ausdruck gebracht hat: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.“