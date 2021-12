Zum Sonntag Zeichen der Menschlichkeit

Stellen Sie sich vor, Sie warten über fünf Stunden auf Ihre Impfung und als Sie dran kommen, heißt es, nach Ihnen käme keiner mehr dran. Eine Frau hinter Ihnen bricht in Tränen aus. Was tun Sie?

Eine junge Frau steht in der Schlange vor dem mobilen Impfbus. Sie will in der Pflege arbeiten und braucht dazu unbedingt den Impfnachweis. In der Pflege braucht man sie dringend. Jetzt steht sie schon 5 ½ Stunden in der Schlange. Gleich kommt sie dran. Nur ein Mann noch vor ihr.

Dann sagt der Mann an der Tür des Impfbusses: Wir müssen jetzt leider schließen. Was?? Die Frau ist fassungslos, verzweifelt. Sie bricht in heftige Tränen aus. Der Mann vor ihr dreht sich um und schaut sie an. Er hat genauso lange gewartet wie sie und wird gleich als letzter in den Impfbus steigen. Da sagt er: „Gehen Sie vor!“

Welch ein Zeichen der Mitmenschlichkeit! Natürlich hätte die Frau sich längst impfen lassen können, als die Termine noch nicht knapp waren! Natürlich ist ihre Situation auch diesem eigenen Versäumnis geschuldet! Und trotzdem hat der Mann nicht gesagt: Selber schuld! Sondern hat sich anrühren lassen von der Verzweiflung dieser ihm unbekannten Frau.

Für mich ist dieser Mann der Alltagsheld der Woche. Und es wäre schön, wenn er jetzt zuhören und sich wiedererkennen würde. Und merken würde, welche Segensspuren seine spontane Geste der Mitmenschlichkeit hinterlassen hat.

Ich habe diese Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld auf meiner Facebookseite gepostet. Ich habe sie in meiner Predigt am letzten Sonntag zum 1. Advent erzählt. Und immer wieder waren die Menschen davon berührt. Ich glaube, wir spüren alle, wie wichtig solche Gesten der Mitmenschlichkeit jetzt sind.

Wir sind ja alle frustriert, dass es nun schon wieder so einen Corona-Advent gibt, an dem wir nicht beim Glühwein zusammenstehen oder ohne Angst vor dem Virus bei der Arbeit oder Zuhause zu unseren Vorweihnachtsfeiern zusammenkommen können. Die Geduld geht zu Ende. Und die Stimmung ist gereizt. Und manchmal gehen uns die Emotionen durch.

Selten haben wir die Adventsbotschaft so dringend gebraucht wie heute. Sie unterbricht die Mutlosigkeit und Frustration und sagt: Stopp! Schaltet alles andere mal auf Stand by. Kommt zur Ruhe. Nehmt euch Zeit, um einen Moment darüber nachzudenken, was wirklich zählt.

Zündet euch eine Kerze an und schaut auf das Licht. Vielleicht hilft euch der Blick auf das Licht in der Dunkelheit, auch innerlich Licht zu spüren. Die Adventszeit steht ja für das Warten auf die Geburt Jesu, die wir an Weihnachten feiern. Jesus hat die Menschen damals so fasziniert, weil er eine Liebe ausgestrahlt hat, der man sich nicht entziehen konnte. Die die Menschen inspiriert hat und ihnen das Gefühl gegeben hat: Gott selbst ist gegenwärtig unter uns. Wir brauchen keine Angst mehr haben.

So stark war das, dass die Botschaft von Jesus in die ganze Welt gegangen ist und wir bis heute Advent und Weihnachten feiern. Und deswegen hat diese Botschaft so viel zu tun mit der Mitmenschlichkeit, die der Mann in der Impfschlange gezeigt hat.

Lassen wir uns davon inspirieren, wenn wir jetzt an jedem Adventssonntag eine Kerze mehr anzünden. Die erste Kerze brennt schon. Morgen zünden wir die zweite an, dann die dritte und die vierte, bis am Heiligabend das Licht so hell ist, dass es die Dunkelheit ganz verdrängt. Und mit dem Licht wächst die Mitmenschlichkeit. Sie wird stärker sein als alle Frustration und Gereiztheit.