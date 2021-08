Zum Sonntag Flut und Gottes Geist

Wasser ist Quelle des Lebens. Wer schon mal richtig Durst hatte oder nach langer Trockenheit den Regen von ganzem Herzen herbeigesehnt hat, der versteht den Sinn dieses Satzes.

In den letzten Wochen haben wir schmerzlich erlebt, dass Wasser nicht nur Lebenskraft ist sondern auch Quelle von Chaos, Leid und Tod sein kann. Die Bilder von den Fluten in den Katastrophengebieten haben in vielen von uns etwas Tiefes angerührt. Das Mitgefühl mit denen, die alles verloren haben, manchmal sogar einen lieben Menschen, vielleicht sogar den liebsten. Die bange Erkenntnis, dass es nicht weit weg in Pakistan, in China oder anderswo passiert ist, sondern direkt hier vor unserer Haustür. Und vielleicht ist uns auch auf einer ganzen tiefen Ebene in der Seele deutlich geworden, wie verletzlich wir sind.

Erst die Pandemie und jetzt die Fluten. Das Gefühl, dass unser Leben sicher ist, ist erschüttert. Wie können wir damit umgehen, wenn wir merken, wie das, was wir für sicher gehalten haben, einfach wegschwimmt?

Der Geist Gottes über dem Wasser – und dem Chaos

Mir ist in diesen Tagen ein Text aus der Bibel nochmal ganz neu durch den Kopf gegangen, bei dem das Wasser vorkommt und den ich seither im Herzen bewege. Es sind die allerersten Sätze dieses für die Weltgeschichte so prägenden Buches. "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser."

Mich haben diese Sätze immer fasziniert. Die Erde ist wüst und leer – im Hebräischen heißt das "tohu wa bohu". Und dann ist im Ur-Chaos plötzlich die Rede von Gottes Geist. Er schwebt in diesem Chaos über dem Wasser. Man kann Gottes Geist nicht sehen, aber er ist spürbar und gegenwärtig.

Segensreiche Ordnung nach dem Chaos

Was mich besonders fasziniert, ist, was diesen Worten über den Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, dann in der Bibel folgt. Es ist die Erschaffung der Welt. Sie geschieht im schöpferischen Wirken Gottes, das Ordnung ins Urchaos bringt. Erst kommt die Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis, dann werden die Wasser geschieden und der Himmel dazwischengesetzt. Und dann kommt die Unterscheidung zwischen Wasser und Land und all dem, was auf dem Land wächst und gedeiht. Und schließlich der Mensch, dem Gott seinen Geist einhaucht, sodass er lebt.

Diese alten Texte lassen etwas anklingen in uns. Denn sie beschreiben, wie Ordnung ins Chaos kommt und welcher Segen das ist. Wer schon einmal ein absolutes inneres Chaos gespürt hat und erfahren hat, wie erleichternd es ist, wenn sich das Chaos der Seele wieder lichtet und Ordnung da reinkommt, der weiß, welcher Segen mit solcher Ordnung verbunden ist. Gottes schöpferisches Handeln ist genau das: die Überwindung des inneren und äußeren Chaos und deswegen ein Segen.

Was die Bibel beschreibt, gilt auch jetzt

Wir haben jetzt erlebt, wie zerstörerisch es ist, wenn das Chaos durchbricht, wenn Leid, Tod und Verzweiflung herrschen. Aber, davon bin ich überzeugt, Gottes schöpferischer Geist wirkt weiter. Menschen stehen einander in den Abgründen bei. Das hilft, Angst und Lähmung zu überwinden Kraft zu finden, um den Müll zu sammeln und wegzufahren und erste Pläne zu machen, wie neu aufgebaut werden kann und woher das Geld dafür kommt. Die Bilder von den großen Radladern, die den Schutt in den Straßen zusammenschieben, sind ein äußerer Hinweis: Gottes Geist wirkt – in all den Menschen, die jetzt helfen, das innere und äußere Chaos zu überwinden.