Zum Sonntag: Vom Warten auf Gottes Zeit

Das Warten fällt oft schwer. Schon in der christlichen Tradition hat das Warten einen zentrealen Stellenwert. Die Meschen warten auf Gottes Welt. Auch in der Corona-Pandemie braucht es vie Geduld. Wir alle warten sehnsüchtig auf das Zusammensein, ohne Maske und ohne Abstand.

Das Warten fällt mir nicht immer leicht. Manchmal ist es richtig schwer, wenn ich keine Zeit habe. Wenn alles länger gedauert hat und ich unter Zeitdruck bin. Wenn jede Minute warten eine zu viel ist. Aus der Kindheit erinnere ich mich vor allem an das quälende Warten am Heiligen Abend, vor dem Wohnzimmer, bevor eine kleine Glocke klingelte und wir zur Bescherung reingehen durften.

Warten als aktuell größte Herausforderung

Damals ging es nur um die Ungeduld eines Kindes beim Warten auf die Geschenke. Heute geht es um viel mehr. Das Warten ist im Moment eine der größten Herausforderungen für uns alle - fast ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie. Woher jetzt noch die Geduld nehmen, nachdem wir nach der ersten Phase des Lockdown im Frühjahr gedacht hatten, dass jetzt alles besser wird, dass das Schlimmste überstanden ist, dass wir endlich wieder einander begegnen, einander sehen, richtig leben können. Doch dann ist es anders gekommen. Nun sind wir immer noch im Lockdown. Und wir wissen immer noch nicht, wie lange das gehen wird.

Warten auf den Impfstoff, warten auf einen Termin

Und jetzt die Sache mit dem Impfstoff: Wir haben uns, wenn wir nicht gerade Impfskeptiker sind, alle darüber gefreut, dass so schnell ein Impfstoff entwickelt werden konnte und jetzt auf Hochtouren produziert wird. Aber nun heißt es schon wieder warten. Erstmal an der Hotline zur Terminvereinbarung. Und dann, bis wir endlich dran sind im System der Priorisierung und tatsächlich geimpft werden. Bei diesem Warten geht es um viel. Gerade für besonders gefährdete Menschen kann es im äußersten Fall sogar um Leben oder Tod gehen. Und trotzdem müssen wir Geduld haben. Es gibt so viele andere Menschen, die genauso warten und mit guten Gründen früher dran sind.

Warten auf Gottes Welt

Wie lernt man das Warten? Ich habe in diesen Tagen die biblischen Texte über das Warten ganz neu entdeckt. Das Warten hat ja in unserer christlichen Tradition einen ganz zentralen Stellenwert. Ein besonders schönes Bild vom Warten hat Jesus gemalt, als er sah, wie sehnlich die Menschen auf Gottes Welt gewartet haben. Da hat er Ihnen dieses Reich Gottes ganz bildlich vor Augen geführt, nämlich als eine Tischgemeinschaft von Menschen aus der ganzen Welt.: "Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes."

Warten auf das Zusammensitzen, ohne Masken, ohne Abstände

Und dieses Bild ist gerade jetzt in der Pandemie so wertvoll: Oh ja, das wäre schön, einfach wieder zusammensitzen zu können, ohne Masken, ohne Abstände, ohne Angst vor Berührungen. Einfach ungezwungen und ausgelassen. Das wäre schön! Und möglichst nicht erst im Reich Gottes, sondern schon möglichst bald jetzt! Aber vielleicht ist ja das Warten auf das Reich Gottes auch eine Kraftquelle für das Warten jetzt. Das Warten wird sich lohnen! Es wird eine Gemeinschaft kommen, in der wir nicht mehr leiden, nicht mehr verzweifeln, nicht mehr müde sind, in der alle Tränen abgewischt sind, in der wir eins sein werden mit Gott und den Menschen.

Christliche Existenz besteht aus Beten und Tun des Gerechten

Christliche Existenz – so hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer im Widerstand gegen die Nazis im Gefängnis einmal gesagt, besteht aus zweierlei: Beten und Tun des Gerechten. Und später hat er noch ein Drittes hinzugefügt: Und Warten auf Gottes Zeit. Das ist es vielleicht genau, was wir jetzt brauchen: Ja, beten: sich in der Besinnung, in der Meditation, Kraft holen. Und Tun des Gerechten: Einander beistehen, den eigenen Egoismus, auch den Impfegoismus, überwinden und Rücksicht auf die anderen nehmen. Ja, und auch das: Warten auf Gottes Zeit. Vertrauen darauf, dass Gott uns die Kraft geben wird, um mit dieser Situation umzugehen. Und sich freuen, auf die Zeit, in der wir aufatmen können, in der das pralle Leben zurückkommt, in der wir wieder zu Tische sitzen können miteinander – vom Norden und vom Süden, vom Osten und vom Westen.