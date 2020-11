Zum Sonntag Interreligiöser Dialog nach dem Anschlag von Wien

Hört das denn gar nicht mehr auf!? Ein schrecklicher Anschlag nach dem anderen! Innerhalb kürzester Zeit haben jetzt in Paris, Nizza und Wien islamistische Terroristen Menschen auf grausame Weise ermordet. Es macht fassungslos, wenn vom Hass verblendete Menschen so viel Leid anrichten und wir ohnmächtig danebenstehen.

Sich beim Morden auf Gott zu berufen, ist zynisch und die schlimmste Form des Missbrauchs von Religion. Denn der Glaube an Gott steht für Liebe und Barmherzigkeit. Deswegen war es gut und wichtig, dass gerade auch muslimische Organisationen die Anschläge scharf verurteilt und den Missbrauch ihrer Religion für Mordtaten entschieden zurückgewiesen haben.

Es ist wichtig, dass die Religionen zusammenstehen, wenn Fundamentalisten den Namen Gottes lästern, indem sie ihn für ihre Gewalttaten in Anspruch nehmen. Und es ist wichtig, immer wieder selbstkritisch darüber nachzudenken, wo wir selbst unter Berufung auf die Bibel Gewalt gefördert haben anstatt sie zu bekämpfen. Wer heute Kriegspredigten aus dem Weltkrieg liest, sieht schnell, dass auch wir Christen da unsere Hausaufgaben haben.

Eines darf nicht passieren: dass die Anschläge fundamentalistischer Gewalttäter unter uns Hass säen, indem sie uns dazu bringen, andere Religionen, und damit ja auch ihre Gläubigen, pauschal zu diskreditieren. Das wäre ihr größter Triumph. Genau das Gegenteil ist nötig: ein interreligiöser Dialog, der von Hörbereitschaft und Respekt geprägt ist. Und der Wille, mit Menschen anderer Religionen friedlich zusammenzuleben.

Gerade wer aus ganzem Herzen aus dem christlichen Glauben lebt, wird diesen Weg gehen. Christus zu bekennen bedeutet nämlich, seine radikale Liebe zu bezeugen. So zu lieben bedeutet, eine Haltung des Respekts und der Wertschätzung gegenüber jedem anderen Menschen zu zeigen. Allerdings: Für Respektlosigkeit kann es keinen Respekt geben. Für Intoleranz kann es keine Toleranz geben.

Der Horizont des Doppelgebotes der Liebe endet nicht an den Grenzen einer bestimmten Religion. Den Nächsten zu lieben bedeutet auch, seine religiösen Ansichten zu achten und wertzuschätzen, die für seine Existenz so entscheidend sind. Deshalb ist gerade der tief in der Seele verwurzelte Glaube an Christus die Quelle der Neugier auf die religiösen Überzeugungen der anderen, die wir als Grundlage für den interreligiösen Dialog brauchen.

Was immer unsere religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sind: Angesichts solcher Mordtaten zusammenzustehen und der Gewalt entgegenzutreten, braucht zweierlei: Gewalttäter konsequent zu verfolgen und alles zu fördern, was hilft, dass Religionen sich als Kraft der Versöhnung in der Gesellschaft erweisen.

Fundamentalistische Gewalttäter versuchen, Gift zu streuen, indem sie Hass schüren und Angst und Schrecken verbreiten. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Denn wir haben einen starken Trumpf in der Hand gegen die Saat der Gewalt der Terroristen: Wir werden weiter konsequent für wechselseitige Achtung und Toleranz zwischen den Religionen und Weltanschauungen eintreten.