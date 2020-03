Zum Sonntag "Die Opfer sterben ein zweites Mal, wenn wir sie vergessen"

Es war vor ziemlich genau 25 Jahren. Ich kam am Union Theological Seminary in New York an, um für ein halbes Jahr als Gastprofessor an dieser renommierten amerikanischen Hochschule zu lehren. Der alte Mann an der Pforte des Seminargebäudes begrüßte mich freundlich. Und wir kamen schnell ins Gespräch.

Es war vor ziemlich genau 25 Jahren. Ich kam am Union Theological Seminary in New York an, um für ein halbes Jahr als Gastprofessor an dieser renommierten amerikanischen Hochschule zu lehren. Der alte Mann an der Pforte des Seminargebäudes begrüßte mich freundlich. Und wir kamen schnell ins Gespräch. Es war eine große Wärme in seiner Stimme, aber irgendwie auch eine Traurigkeit. Mir fiel auf, dass er sich außergewöhnlich stark für Deutschland interessierte, von wo aus ich gerade angekommen war.

Und nach einer Weile offenbarte er es mir: Gerade noch rechtzeitig war er als jüdischer Junge vor den Nazis in die USA geflohen. Seine ganze Familie wurde in Auschwitz ermordet. Die Frau, die er dann später heiratete, hatte das gleiche Schicksal erlitten. Kinder bekamen sie nie. Sie hatten einfach nicht mehr den Mut dazu. Irgendwann, viele Jahre nach dem Krieg, bekam er ein Flugticket von seiner alten Schule in Hanau geschickt – mit einer Einladung zum Klassentreffen. Nicht einmal die Kraft zur Antwort hatte er. Und nun stand er mir gegenüber, mit einer Liebenswürdigkeit, die mich beschämte.

Damals habe ich mehr denn je begriffen, wie unsinnig die jetzt wieder aufkeimenden Forderungen sind, endlich einen Schlussstrich unter die Verbrechen der Nazizeit zu ziehen und nun endlich unbelastet nach vorne zu schauen. Die Opfer dieser Verbrechen leben noch unter uns – bis heute. Und wenn sie irgendwann einmal nicht mehr da sind, sind es ihre Kinder und Kindeskinder, deren Leben bis ins Innerste geprägt bleiben wird von den Familienerfahrungen der Vergangenheit. Vor allem diese persönlichen Geschichten sind es, die mich so zornig machen, wenn insbesondere von den heutigen Rechtspopulisten die Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende erhoben wird. „Hört endlich auf, soviel von den dunklen Seiten der Deutschen Geschichte zu reden“ – sagen sie. „Erinnert lieber an Deutschlands Größe und seid stolz auf euer Land.“

Welch ein Unsinn! Wenn es irgendetwas gibt, worauf ich stolz bin in Deutschland, dann ist das seine Erinnerungskultur. Es ist ein Zeichen von Souveränität und innerer Stärke eines Landes, wenn wir es wagen, auf unsere dunklen Seiten zu schauen und immer wieder von Neuem daraus Lehren zu ziehen. Das „Nie wieder“ ist keine abgedroschene Phrase einer in ständig wiederkehrenden Ritualen erstarrten Erinnerungspraxis. Sondern es ist die einzig glaubwürdige Antwort auf das, was mir an der Pforte der Hochschule in New York begegnet ist. Die Opfer der Geschichte sterben ein zweites Mal, wenn wir sie vergessen. Ihr Leid wird dagegen anerkannt, wenn wir uns daran erinnern und daraus lernen.

Gerade vom Judentum können wir lernen, wie lebenswichtig die Erinnerung ist. Und wie sie die stärkste Grundlage für ein gelingendes Zusammenleben ist. Denn die Grundorientierungen des Zusammenlebens, wie sie die Hebräische Bibel, für uns das Alte Testament, beschreibt, gründen in der Erinnerung. Etwa das Gebot zum Schutz der Fremden: „Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr wisset um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid“ – so heißt es im 2. Buch Mose (Ex 23,9). Die Erfahrung unserer Vorväter und Vormütter vor Tausenden Jahren ist unsere eigene Erfahrung. Und sie hat Konsequenzen für heute: Ihr wisst doch, wie es denen geht, die besonders verletzlich sind. Also steht ihnen bei, so wie Ihr selbst Beistand gebraucht habt.

In diesem Jahr werden wir zahlreiche Tage der Erinnerung begehen: Im Januar haben wir des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht. Für mich persönlich ist der 9. April 2020 ein denkwürdiger Tag, der an den Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer erinnert. Seine Hinrichtung im KZ Flossenbürg in Bayern jährt sich da zum 75. Mal. Und am 8. Mai werden wir den 75. Jahrestag des Kriegsendes feiern - als Tag der Befreiung.

Gerade heute sind solche Erinnerungstage und die bewusste Gestaltung dieser Tage besonders wichtig. Denn sie sind das beste Mittel gegen die Dummheit des Nationalismus. Sie sind die Grundlage für eine Vaterlandsliebe, die über die Missachtung der Humanität in der eigenen Geschichte offen spricht und genau dadurch zur Quelle für eine humane Zukunft wird.