Zum Sonntag Trauerfeier für die Queen – auch ein Fest der Auferstehung

Milliarden Menschen haben die Trauerfeier für die Queen verfolgt. In ihre 70-jährige Amtszeit fielen viele historische Ereignisse. Doch, so Hans-Joachim Vieweger, am Ende wurde der Blick von den Ereignissen der Zeitgeschichte auf die Ewigkeit geweitet.

Was für ein Mega-Event: Milliarden Menschen weltweit sollen die Trauerfeier für die Queen verfolgt haben. Viele sicherlich wegen der beeindruckenden Zeremonien, der feierlichen Prozessionen, wegen der nach wie vor bestehenden Faszination von Königshäusern und sicher auch im Wissen, an einem geschichtlich bedeutenden Ereignis teilzuhaben. Erst im Juni hatte Elizabeth II. ihr 70-jähriges Thronjubiläum gefeiert; in ihre Amtszeit fiel – aus britischer Sicht – der Beitritt zur EU und der Brexit, aus deutscher Sicht: der Bau der Mauer und die Wiedervereinigung. Doch am Montag standen Gottesdienste im Mittelpunkt – und damit wurde der Blick von noch so wichtigen Ereignissen der Zeitgeschichte auf die Ewigkeit geweitet.

Queen Elizabeth II. - eine wahrhaft fromme Frau

In den vielen Würdigungen von Elizabeth II. ist manchmal etwas zu kurz gekommen, dass sie eine wahrhaft fromme Frau war. "Ich ziehe meine Kraft aus der Botschaft der Hoffnung im Evangelium", hat sie in einer ihrer Ansprachen gesagt. Für den Gottesdienst in Westminster Abbey hatte sie sich eine Vertonung von Psalm 23 gewünscht: The Lord is my shepard, Der Herr ist mein Hirte – der einfache und trotzdem so nahegehende Satz ist übrigens auch im evangelischen Gesangbuch enthalten.

Die Queen hatte ein christlich-realistisches Weltbild: "Die Geschichte lehrt uns: Wir brauchen Rettung vor uns selber, vor unserer Fahrlässigkeit und Gier. Gott sandte weder einen Philosophen noch einen General in diese Welt. Sondern einen Retter, der die Kraft hat zu vergeben." So hat sie von Jesus gesprochen. Jesus, der gekommen ist, um zu dienen, nicht, um bedient zu werden. An dieses biblische Wort knüpfte Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, an, als er von der Queen sagte. "Diejenigen, die dienen, werden geliebt und in Erinnerung bleiben, während diejenigen, die an Macht und Privilegien festhalten, längst vergessen werden."

Trauerfeier - auch ein Fest der Auferstehung

Vor allem aber wurde in der Predigt des anglikanischen Erzbischofs deutlich, dass die Hoffnung von uns Christen weit über ein erfülltes Leben hinausgeht. So beeindruckend es auch sein mag, wenn man an das Leben der Queen denkt. Oder an die Feierlichkeiten, die einzigartig waren. Doch die Frage nach dem Tod und dem Danach stellt sich uns allen. Diese Trauerfeier gab eine Antwort: Sie war auch ein Fest der Auferstehung – in den Worten von Erzbischof Welby: "Das Muster für alle, die Gott dienen, berühmt oder nicht, respektiert oder ignoriert - ist, dass der Tod das Tor zur Herrlichkeit ist."

Und weiter: "Wir werden alle dem barmherzigen Gericht Gottes gegenüberstehen. Wir alle können die Hoffnung der Königin teilen, die ihre dienende Führung in Leben und Tod inspiriert hat. Dienst im Leben, Hoffnung im Tod. Alle, die dem Beispiel der Königin folgen und von Vertrauen und Glauben an Gott inspiriert sind, können mit ihr sagen: Wir werden uns wiedersehen."

Das offene Grab ist der Ernstfall des Glaubens

Wir werden uns wiedersehen – diesen Satz hatte die Queen selbst einmal gesagt, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Bei diesem Gottesdienst wurde damit die Perspektive vom Diesseits ins Jenseits geöffnet, so hat die katholische Theologin Johanna Rahner in der Wochenzeitung "Die Zeit" ihre Eindrücke von der Trauerfeier beschrieben.