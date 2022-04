Zum Sonntag Die Leerstellen in der kirchlichen Friedensethik

Mehr als zwei Monate sind seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vergangen – ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Nach langem Zögern hat sich die Bundesregierung dazu durchgerungen, der Ukraine jetzt auch schwere Waffen zur Verteidigung zu liefern. Das ist ein Thema, über das man selbstverständlich unterschiedlicher Meinung sein kann.

Allerdings: Manche Wortmeldungen, gerade aus dem Bereich der Kirchen waren für mich nur schwer erträglich, weil sie im Ergebnis nichts anderes bedeuten, als die Ukraine zur Unterwerfung aufzurufen. Denn was hilft einem, der sich gerade mit Händen und Füßen gegen einen Angreifer wehrt, der wohlfeile Pazifismus einer Margot Käßmann? Was soll der Hinweis des EKD-Friedensbeauftragten Friedrich Kramer auf das Wort Jesu, der zu Petrus im Garten Gethsemane sagt: "Stecke dein Schwert weg". Kann das ein Appell an die Ukrainer sein, die ihr Land verteidigen?

Friedensethik der vergangenen Jahre muss vollständig überdacht werden

Die Hilflosigkeit mancher kirchlichen Äußerungen wirft die Frage auf, inwieweit die Friedensethik der vergangenen Jahre nicht vollständig überdacht werden muss. Und zwar nicht, weil alles falsch ist, was die Kirchen zum Thema Frieden gesagt haben, sehr wohl aber, weil es unvollständig ist.

Was ich kritisiere, ist nicht nur jene Schönwetter-Theologie, die sich vor allem Gedanken über einen gerechten Frieden gemacht hat und den Gedanken, dass auch Kriege gerechtfertigt sein können, weit weg von sich geschoben hat. Das Hauptproblem sehe ich darin, dass sich in der Friedensethik beispielhaft eine Verschiebung weg vom Bekennen des durch Gott geschenkten Friedens hin zu einer Morallehre zeigt. Weil damit die Realität des Bösen in der Welt, die Realität der Sünde kleingeredet wird.

Friede Gottes ist Geschenk - und nicht moralischer Appell

Ein Beispiel: Das Friedenswort der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahr 2019. Das beginnt mit dem Hinweis, dass wir als Christen - Zitat - "Teil der Friedensbewegung Gottes zu den Menschen hin sind". Klingt nicht schlecht - schließlich hat sich Gott in Jesus zu uns Menschen auf den Weg gemacht, um uns Frieden zu bringen. Aber was bedeutet dieser Friede Gottes dann im EKD-Papier: Ein Leben in Würde, Schutz vor Gewalt, die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, der Abbau von Ungerechtigkeit und Not, die Stärkung von Recht, Freiheit und kultureller Vielfalt. All das ist natürlich nicht falsch, und man kann dies auch theologisch gut begründet unter den Schalom Gottes, den umfassenden Frieden, den Gott schenken will, fassen. Nur: In der Aufzählung des EKD-Papiers fehlt das Entscheidende: Der Friede Gottes bedeutet eben nicht ein gutes Leben mit all dem, was hier beschrieben hat - der Friede Gottes ist zunächst einmal die Überwindung der Sünde durch Jesus am Kreuz von Golgatha. Der Friede Gottes ist also vor allem anderen ein Geschenk und nicht ein moralischer Appell.

Völlig verfehlt ist es daher auch, wenn die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus in scheinbarer Solidarität mit der Ukraine über Karfreitag sagt: Golgatha - das sei heute in Butscha, Mariupol, Charkiw. Auch hier gilt wieder - das mag zwar zum Teil richtig sein, ist aber im Kern daneben. Dass Jesus mit den Opfern von Gewalt mitleidet, ja klar, aber das Kreuz ist eben nicht nur ein Symbol des Mitleidens Jesu, sondern der Ort, an dem das Leid überwunden wird. Denn das Leid ist Folge der Sünde, die in uns allen steckt.

Defizit der Friedensethik: Das Böse wird weitgehend ausgeblendet