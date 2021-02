Zum Sonntag Fasten in Corona-Zeiten? Nein danke!

Die Fastenzeit hat angefangen – sieben Woche ohne, wie es in evangelischen Kreisen heißt. Fasten? Jetzt? Nein – Fasten passt nicht in Corona-Zeiten, meint Hans-Joachim Vieweger. Aber ein paar Ideen, auf was man Verzichten könnte, hat er trotzdem.

Die Fastenzeit hat angefangen – sieben Woche ohne, wie es in evangelischen Kreisen heißt. Fasten? Jetzt? Wo wir doch schon seit Monaten Verzicht üben? Üben müssen! Wir dürfen nicht fein essen gehen – obwohl sich die Wirte so sehr mit ihren Hygienekonzepten ins Zeug gelegt haben. Wir müssen auf Live-Konzerte verzichten – obwohl Musik unserer Seele so gut tut. Wir können nicht sporteln wie gewohnt – und sollen dann womöglich in sieben Wochen etwas für die Figur tun? Nein – Fasten passt nicht in Corona-Zeiten.

Ein paar Ideen zum Verzicht

Wobei, ein paar Ideen zum Verzicht hätte ich schon. Wie wäre es mit einem Verzicht auf Pessimismus, wie es die Sieben Wochen Ohne-Kampagne just vor einem Jahr vorgeschlagen hat? Oder mit einem Verzicht auf Angstmacherei – vor weiteren Mutationen und neuen Wellen – eine Angst, die uns inzwischen so sehr lähmt? Gut gefallen würde mir auch ein Verzicht auf Twitter-Nachrichten von Karl Lauterbach & Co.

Aber ich will mich trotz der herausfordernden Zeiten nicht in Sarkasmus stürzen. Daher mal allgemein gefragt: Warum fasten? Warum Verzicht üben? Die Kampagne "Sieben Wochen ohne Blockaden", wie es in diesem Jahr propagiert wird, hilft nicht weiter – das mag feuilletonistisch gut klingen, hat aber mit dem konkreten Leben wenig zu tun.

Warum nur in der Fastenzeit gesund leben oder die Umwelt schützen?

Noch schlimmer sind kirchliche Aufrufe zum Klimafasten oder zum fairen Wirtschaften wie er mit der Fastenaktion von Misereor verbunden ist. Hier werden politische Kampagnen, von denen man halten kann, was man will, religiös ummäntelt. Und: wenn es mir wirklich ernst ist, wenn ich um des Klimas willen aufs Autofahren oder das Heizen verzichten will, wenn ich sog. "fair gehandelte" Produkte kaufen will – warum dann nur in den sieben Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern?

Das frage ich mich auch mit Blick auf manche der säkularen Fasten-Aufrufe, die meist vollkommen losgelöst sind von den religiösen Wurzeln, wo Fasten zum Lifestyle-Event wird. Gesund essen – ist doch immer gut, nicht nur in der Fastenzeit, oder? Sport treiben – na klar, aber doch über Ostersonntag hinaus. Auf Alkohol verzichten? Wer’s mag, bitte – aber dann ist es doch auch sinnvoll, in den anderen Monaten auf das richtige Maß zu achten.

Fasten: auf Beziehung zu Gott konzentrieren

Also noch mal: Warum fasten? Warum Verzicht üben? Die Bibel zeigt uns, dass Menschen sich mit Hilfe des Fastens neu auf ihre Beziehung zu Gott konzentrieren wollten. Dass sie ausgebrochen sind aus Lebensgewohnheiten, um sich bewusst Zeit zu nehmen für Gott. Fasten war oft mit dem Gebet verbunden, um deutlich zu machen: das, worum ich bitte, ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, dafür auf etwas zu verzichten. Doch die Bibel sieht das Fasten keineswegs nur positiv, sie spricht auch von einem falschen Fasten – einem Fasten, das zur Show wird. Wenn man zwar äußerlich fastet, aber innerlich unverändert bleibt – in der Gottesbeziehung und in der Beziehung zu den anderen Menschen.

Beim Fasten, so sagt es Jesus, geht es nicht um ein öffentliches Zurschaustellen der eigenen Frömmigkeit, sondern um eine geistliche Übung im Verborgenen. Wer das ernst nimmt, muss nicht bei jeder Party – hoffentlich gibt es sie bald wieder – erzählen, dass er derzeit leider, leider keinen Wein trinken kann, sondern verzichtet still – oder stößt aus Freundlichkeit und um des anderen willen mit einem Gläschen Sekt an.