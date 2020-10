Zum Sonntag Zum Reformationstag: Die Freiheit eines Christenmenschen

Ich mache mir Sorgen. Nein, nicht wegen Corona. Ich mache mir Sorgen um die Freiheit. Als die Politik in dieser Woche die neuen Maßnahmen verkündete, war zwar von Hilfen für die Wirtschaft die Rede, die Frage, wie sich die ganzen Verbote auf unsere Freiheit auswirken, wurde aber kaum noch gestellt. Wir haben uns offenbar daran gewöhnt, dass die Politik wegen eines Virus unsere Berufsfreiheit, unsere Reisefreiheit und die Freiheit des Miteinanders massiv einschränkt.

Klar – das sagen mir Freunde und ich weiß es ja selbst: Freiheit ist nicht grenzenlos, Freiheit endet klassischerweise dort, wo ich die Rechte anderer verletze, wie es in Artikel 2 des Grundgesetzes heißt. Insofern sind staatliche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, auch wenn sie Freiheiten einschränken, grundsätzlich möglich – wobei man natürlich trefflich über den Sinn und die Verhältnismäßigkeit mancher Maßnahmen streiten kann.

Luthers "Freiheit eines Christenmenschen"

Doch es gibt einen weiteren Aspekt, über den es sich gerade an diesem Reformationstag nachzudenken lohnt. Martin Luther hat in seiner Schrift "von der Freiheit eines Christenmenschen" zwei Aspekte benannt, die beim ersten Blick bzw. Anhören widersprüchlich erscheinen. "Ein Christenmensch – so heißt es in diesem Text aus dem Jahr 1520 – ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan." Was schon fast nach Anarchie klingt, wird folgendermaßen ergänzt: "Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan." Luther knüpft damit an Worte des Apostels Paulus an, der schrieb: "Ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu eines jedermanns Knecht gemacht." sowie "Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt."

Für den Gläubigen gibt es, darauf weist Luther hin, verschiedene Ebenen der Freiheit. Es gibt zunächst einmal die geistliche Ebene, die vom Verhältnis zu Gott bestimmt ist. Da alles, was den Menschen vor Gott gut und gerecht macht, nicht durch menschliche Kraftanstrengungen oder gute Werke geleistet werden kann, sondern uns allein durch die Gnade Gottes geschenkt wird – aufgrund dieser zentralen reformatorischen Erkenntnis hat derjenige, der an Christus glaubt, Frieden mit Gott. Er muss sich nicht mehr für das Seelenheil abrackern, sondern kann gelassen und damit auch mit großer innerer Freiheit leben. Heißt das nun, dass dem Christen vor lauter Freiheit alle anderen egal sein können? "Nein, lieber Mensch, so nicht", antwortet Luther, um in seinem Traktat zu entfalten, dass gerade diese innere Freiheit des Glaubens einen dazu frei macht, "anderen zu dienen und zu nützen".

Nun: Bezeichnungen wie "ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan" mögen aus heutiger Sicht irritierend wirken, doch letztlich steckt dahinter der Gedanke, dass Freiheit mit Verantwortung verbunden ist. Eine Freiheit, die nur darauf ausgerichtet wäre, tun und lassen zu können, was man will, wäre purer Egoismus. Manchmal ist daher Zurückhaltung angesagt, wenn es um die Frage geht, ob man Freiheit bis in extenso ausleben muss. Ein Beispiel: Frankreich wird in diesen Tagen von Terrorakten wie der brutalen Ermordung eines Lehrers vor zwei Wochen und zuletzt der schlimmen Messerattacke in Nizza erschüttert. Taten, die durch nichts zu rechtfertigen sind. Und doch frage ich mich, ob es wirklich nötig ist, Freiheit dadurch zu zeigen, dass auf den Gefühlen Andersgläubiger herumgetrampelt wird. Um nicht falsch verstanden zu werden: Kritik am Islam muss erlaubt sein, genauso wie Kritik an anderen Religionen. Aber dient es wirklich einem guten Miteinander, wenn man meint, zur Freiheit gehöre auch das Recht auf Blasphemie?

Keine endgültige Antwort

Ich stelle diese Frage, ohne für mich eine endgültige Antwort zu haben. Denn zugleich weiß ich, dass sich Freiheit, die man nicht nutzt, abnutzt – siehe meine Sorgen im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen. Aber zugleich lerne ich als Christ von Martin Luther, dass die innere Freiheit, die mir der Glaube schenkt, auch manchmal den Verzicht auf das Durchsetzen der eigenen Wünsche und Vorstellungen ermöglicht.