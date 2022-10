Kommentar Schwer auszuhalten: die Freiheit der anderen

Jetzt ist das Ungeheuerliche also auch bei mir aufgeschlagen. Ein guter Bekannter, ja, eigentlich ein lieber Freud, ist verstorben. Mit medizinischer Hilfe und in der Schweiz. Wohlvorbereitet, kann man sagen. Aber der Begriff "wohlvorbereitet" hatte früher einen ganz anderen Klang. Er starb sehr bewusst. "In Ausübung seiner Selbstbestimmungsrechte und seiner Autonomie", würden Juristen es vielleicht zusammenfassen. Zweifellos richtig, aber dennoch für mich ein Schlag wie mit einer Keule.

Der assistierte Suizid eines Freundes stellt alles in Frage

Hatte er jede Hoffnung aufgegeben? Um seine Krankheit wussten wir ja, alle. Gab es keinen Anlass mehr, noch ein wenig die Herbstsonne zu genießen, sich der die Blätterfärbung zu erfreuen oder einfach mit den Angehörigen, die er ja hatte, noch etwas mehr "letzte Zeit" zu verbringen?

Zur Autorin: Elfriede Schießleder ist ehemalige Landesvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes in Bayern und promovierte Theologin.

Müßige Fragen - urteilend und falsch. Denn der Akt ist gesetzt und ich weiß, dass er kein leichtfertiger Filou, ja schon gar kein Feigling war. Ganz im Gegenteil. Es ist geschehen und ich merke, wie diese persönliche Entscheidung eines Freundes meine klare Überzeugung einfach umwirft. Und alle anderen Krisen der Welt in mir übertönt. Am Ende ist es immer der einzelne Mensch, an dem wir hängen, der uns fehlt, dessen Verlust die mühevolle Neuausrichtung unseres Lebens erfordert und damit die Mosaikstücke, aus denen unser Alltag besteht, neu und anders prägt. Ach, wie schwer es ist, solch eine finale Entscheidung zu akzeptieren.

Freiheit ist eine Herausforderung, die Haltung anderer nicht leicht zu akzeptieren

Freiheit ist fordernd. Und jeder Mensch ein Geheimnis. Hier zum Thema assistierter Suizid, dort zur Frage nach Eizellspende, zur Haltung gegenüber Flüchtlingen, dem Kriegsgeschehen, zu Umwelt und Klima. Große Kreise erwachsen aus kleinen Lebenswelten. Immer.

Seit Jahrhunderten entwickelt sich unsere Gesellschaft auf der Basis von Wissen und Wissenschaft immer weiter, hin zur Wissensgesellschaft von heute. Dafür sich seine eigene Meinung zu bilden stehen heute ungezählte Kanäle offen; manchmal auch nur digitale Blasen oder Tendenzschreibe. Es bleibt die Freiheit, sich daraus zu bedienen. Es ist legitim – und wohl auch zutiefst menschlich, dabei auch zu vertrauen. Nur wem?

Vorsicht beim Urteilen über andere

Ich lerne an diesem einem, winzigen Beispiel, vorsichtiger zu sein mit meinen festen Überzeugungen. Und im Urteil über andere Menschen, deren Tun meinen Vorstellungen zuwiderlaufen. Warum fällt es den jungen Paaran so schwer, in einer Ehe auch öffentlich "Ja!" zueinander zu sagen? Was ist die Krux hinter der Ablehnung von eigenen Kindern, was steckt hinter den Vorbehalten gegen soziale Normen? Nicht zuletzt die Frage nach dem Woher des Wunsches, Krisen allein und autonom zu bewältigen?

Differenzen aushalten - mit Interesse, Geduld, Offenheit

Freiheit fordert. Manchmal genügt Abstand, diese Differenzen auszuhalten. Genauso wie Geduld. Und echtes Interesse füreinander. Allem voran: Offenheit. Als Gesellschaft bleibt sensibles Hinschauen nötig. Und die Achtung darauf, in dieser Freiheit nicht zu polarisieren und auseinander zu fallen.