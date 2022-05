Zum Sonntag Verlustängste der Wohlstandsgesellscahft

Also nein, mit dieser Schlagzeile ist die Woche schon gelaufen, bereits am Montag: "Bayern muss um seinen Wohlstand fürchten", in großen Lettern auf der Titelseite. Was um Gottes Himmels Willen steht denn schon wann auf dem Spiel? Ich muss für Bayern, für mich, für unseren Wohlstand fürchten? Jeder und jede von uns hat sicher ganz eigene Vorstellungen davon, was man an seinem lieb gewordenen Lebensstil nicht gerne aufgegeben würde. Einladungen zum Essen, Besuche von Kultur und Vergnügen, der ganz persönliche kleine Luxus, den man sich im Laufe seines Lebens so zwischen Kühl- und Schuhschrank erarbeitet hat. Ein Ende dieser Freuden ist zu fürchten, real und tatsächlich, heißt das.

Ein Menetekel alttestamentarischen Ausmaßes

Anlass für Sorgen, Angst oder gar Panik gibt es gerade mehr als genug: Der Krieg in der Ukraine, die noch immer nicht überstandene Corona-Pandemie, die unglaublich vielen neuen Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit oder auch nur die vagen Ängste, wer denn in derzeitiger Staatsverschuldung am Ende die Zeche zahlt.

Ein Menetekel alttestamentarischen Ausmaßes ist beschrieben. Nur, dass es in besagtem Artikel schlicht darum geht, künftige Industrieansiedlungen könnten sich statt in Bayern in anderen Teilen Deutschlands niederlassen, der sichereren Energieversorgung wegen, findet kaum mehr Wahrnehmung. Erst mal greifen Angst und Schrecken ob des Verlustes von Wohlstand. Erregungsjournalismus, habe ich gelernt, heißt diese Art zu schreiben.

"Weiter sehen als bloß bis zum eigenen Nabel"

Und tatsächlich: Es ist eine Aufregungskultur, die dieser Tage und Wochen massiv gepflegt wird. Der Krieg in der Ukraine – eine Kornkammer der Welt: Ja, da mag Getreide rarer und teurer werden. Die inzwischen weltweit 100 Millionen Flüchtlinge dürfen auch beunruhigen. Teure Energie- und Lebensmittelpreise treffen vor allem jene hart, die schon heute – oft schon zuvor belastet durch hohe Mieten – tagtäglich ums Überleben kämpfen müssen: den Geringverdiener, die Alleinerziehende, Kinderreiche, Behinderte oder Kranke.

Aber ganz ehrlich: Sind das wirklich diejenigen, um die man sich in solchen Schlagzeilen "sorgt"? Ich fürchte, nein. Deshalb meine Frage: Könnte man vielleicht anstatt der Drehungen um den eigenen Nabel etwas weiter sehen, zum Beispiel nach Stuttgart?

"Leben teilen": Katholikentags-Motto ist Programm

Dort findet seit Mittwoch endlich wieder ein Katholikentag statt. Das Motto heißt "Leben teilen". Und in bewährter Manier wird diskutiert, gebetet, ausgelotet, was die Gesellschaft in Christi Namen zusammenhält. Nicht spaltet. Ist es nicht so, dass alle Krisen, die gerade unser Leben teuer und teurer machen, längst anderen Menschen Leben und Existenz gekostet haben? Und die immer noch anhaltenden Krisen in Syrien, Afghanistan oder Mali, um nur drei zu nennen, weder beseitigt noch in absehbarerer Zeit gelöst sein werden? Ein Dach über dem Kopf; Arbeit, die halbwegs leben lässt; Bildung für Kinder, für Mädchen, das gehört längst nicht ins Wohlstandsrepertoire von Millionen von Menschen. Nicht in diesen Ländern noch in anderen Teilen der Welt.

Wir Katholiken, alle Christen, eigentlich alle Glaubenden tun gut daran, gegen alle Erregung genau diesen Umstand zu benennen und in seiner Tiefe vor Augen zu führen. Für die Gestaltung der Gesellschaft hier bei uns in Deutschland und in der ganzen Welt: das Leben teilen. Es wäre ein menschlicher Weg, Krisen zu bewältigen und Brennpunkte zu entschärfen. So wie, nur als Beispiel, viele Ukrainer Unterschlupf, Aufnahme, eine Bleibe gefunden haben, noch ehe klar war, wer denn die Gebenden finanziell entschädigt.