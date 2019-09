Zum Sonntag Debatte um Synodalen Weg: Beratung unerwünscht?

Diese Woche habe ich mir ein neues Auto gekauft. Knallgelb, schnuckelig klein, spritzig und sparsam, mit vier Türen familientauglich und hoffentlich wie sein Vorgänger laaange belastbar. Ich gestehe: Fahren macht mir enorme Freude.

Tatsächlich, ich habe den Autokauf getätigt, obwohl unter den Männern der Familie Kfz-Fachleute und Metaller sind. Ich traf die Entscheidung, nach viel Beratung und ausgiebigen Gesprächen. Das entspricht zwar nicht dem gängigen Rollenbild, aber, weil sehr transparent, ein gutes Vorgehen; keiner der Betroffenen kam zu kurz. So funktioniert Familie heute: zuhören, ernst nehmen, akzeptieren.

Bislang dachte ich, so funktioniert im Wesentlichen auch gute Politik und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in großen Teilen sogar die katholische Kirche. Bis jüngst ein Sekretariat für Gesetzestexte in Rom auf den Plan trat und verkündete, der synodale Weg, wie gerade in Deutschland auf den Weg gebracht, sei unzulässig. In der Kirche würden allein die Bischöfe entscheiden, tönte es vom Vatikan aus in Richtung Deutschland. Jedwede Beratung durch Laien sei weder vorgesehen noch legitim.

Da bleibt einer treuen Katholikin erst mal die Spucke weg. Sprach nicht das Zweite Vatikanische Konzil vom Volk Gottes? Wörtlich sogar davon, dass die Bischöfe sich von den Laien beraten lassen sollten? Dass Freude und Hoffnung der Menschen auch Freude und Hoffnung der Kirche sei? Und diese aus den Talenten aller Getauften lebe? Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und der Präsident des ZdK als oberster Laienvertreter beeilen sich, die eingeschlagene Linie tapfer zu verteidigen. Missverständnisse sind zu klären, heißt es diplomatisch. Nach allem Elend aus Missbrauch, Finanzfragen und stetig bröckelnder Glaubwürdigkeit kann ein Aufbruch in die Zukunft der Kirche Deutschlands nur miteinander gehen, heißt es.

Sollten etwa kuriale Kreise in Rom zwischenzeitlich die Abschaffung des Volkes beschlossen haben? Fragt sich das fassungslose Volk. Es macht Mühe, Sarkasmus zu vermeiden.

Das Volk der Vereine, der gewählten Pfarrvertreter und des gesellschaftlichen Diskurses bedeutet eine Chance für die katholische Kirche, auch für deren Verwaltung in Rom. Die Reflexion so vieler Katholiken erbrachte eine hohe Qualität der Theologie. Im Gefolge des zweiten Vatikanums waren niederländische und deutsche Theologen Leuchttürme der Verkündigung in moderner Zeit. Mit einer Reduktion des Nachdenkens auf kirchenrechtliche Dimensionen verlieren wir als größte christliche Gemeinschaft unser wichtigstes Merkmal, das Zulassen und Aushalten von Verschiedenheit. Unbestritten reicht keines Menschen Verstand, die Komplexität der Moderne zu erfassen: unsere gesellschaftlichen Ordnungen, das bedrohte Weltklima, die Freiheit zu glauben und die Weite eigener Lebensgestaltung. Fürwahr, ein weites Land. Die Definition scharfer Kanten sind Kennzeichen von Diktaturen und Sekten, unscharfe Ränder dagegen Merkmal einer guten Religion.

Die Suche nach einem gemeinsamen Weg in eine Zukunft der Kirche ist kein Federstrich aus Macht. Sie den Amtsstuben zu überlassen widerspricht sogar kirchlichem Auftrag und Tradition. Deshalb, bleiben wir mutig, alle, zusammen; Frauen und Männer, Getaufte und Gefirmte, treu unserer Verantwortung. Treten wir auf und stehen wir mit den Bischöfen bereit - zu Beratung und Dialog.

Denn, sorry, hier ist es wie beim Autokauf. Am Ende wird - natürlich - einer unterschreiben müssen, sicher ein Bischof, am besten der von Rom. Doch alle wurden gehört. Wer aber Beratung ablehnt, hat sich und seine Zukunft bereits selber ins Aus gesetzt.