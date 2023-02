Zum Sonntag Geht alles den Bach runter?

Militärisch bewegt sich kaum etwas, aber immer mehr Waffen werden eingesetzt, immer mehr Menschen sterben und von irgendwelchen Friedensinitiativen hört man nichts. Und auch beim Klima scheint es keine guten Nachrichten zu geben. Noch immer reichen die politischen Maßnahmen nicht aus, um das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Weltklimagipfel noch erreichen zu können, so dass besonders unter jungen Leuten die Endzeitstimmung zunimmt.

Hoffnung ist keine Haltung des Kopfes, sondern des Herzens

Geht alles den Bach runter? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Denn die Frage, worauf die Welt zusteuert, ist nicht mit rationalen Argumenten zu beantworten. Es lassen sich sowohl Gründe für die eine wie für die andere Antwort nennen. Die Antwort auf diese Frage reicht viel tiefer. Sie kann nur tief in der Seele beantwortet werden. Hoffnung ist nicht eine Haltung des Kopfes, sondern des Herzens und der Seele. Auch die berühmte Frage, ob ein Glas halbvoll oder halbleer ist, kann man nicht eindeutig beantworten. Und hier geht es nur um etwas zu trinken.

Wie gehe ich um mit all den niederdrückenden Meldungen?

Die Frage aber, worauf die Welt zusteuert, steht für etwas sehr Grundsätzliches: in welcher Perspektive sehe ich mein Leben? Und wie gehe ich um mit all den niederdrückenden Meldungen in den Nachrichten, aber auch dem Schweren in meinem eigenen Leben, das ich vielleicht zu tragen habe? Wie wir diese Fragen beantworten, dafür sind die Erfahrungen und Geschichten, die uns in unserem Leben geprägt haben, sehr wichtig. Sind es Niedergangsgeschichten oder sind es Hoffnungsgeschichten?

Wir brauchen Hoffnungsgeschichten

Wir brauchen Hoffnungsgeschichten! Etwa die Geschichte von der Auferstehung Jesu von den Toten. Oder die Geschichten davon, wie Jesus Kranke geheilt hat. Oder die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der dem unter die Räuber Gefallenen hilft. Diese Geschichten tragen wir in uns und sie haben uns geprägt, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Darum ist Religion alles andere als überholt. Denn sie prägt unsere Welterfahrung. Gerade in der jetzigen Situation wüsste ich keine stärkere Grundlage für ein gutes Leben als das, was der Apostel Paulus einmal als Zentrum des christlichen Glaubens beschrieben hat: Glaube, Liebe und Hoffnung.

Vertrauen, dass die Not nicht das letzte Wort hat

Bei der Hoffnung, von der hier die Rede ist, geht nicht um die Vorstellung, dass plötzlich alles Leid aus der Welt verschwunden ist. Sondern es geht um ein Vertrauen, dass die Not nicht das letzte Wort ist. Das Leid, die Not, der Schmerz ist schlimm. Aber sie sind nicht das Ende. Es gibt einen Weg hindurch. Die Hoffnung von uns Christen lebt aus der Geschichte von Jesus aus Nazareth, der in armen Verhältnissen geboren wurde, der später als Erwachsener die Menschen mit seiner Liebe fasziniert hat, so dass sie ihm in Scharen gefolgt sind und alle Hoffnung in ihn gesetzt haben. Dieser Jesus wurde dann im Alter von 30 Jahren verhaftet, hingerichtet und ist mit einem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz gestorben.

Der Tod hatte nicht das letzte Wort. Am Ende stand das Leben.

Doch entgegen aller Erwartung ist er nicht im Tod geblieben, sondern – so berichtet es die Bibel - auferstanden von den Toten! Der Tod hatte nicht das letzte Wort! Am Ende stand das Leben! Diese Botschaft ist die größte Hoffnungsbotschaft, die die Welt je gesehen hat. Sie hat unzähligen Menschen in den letzten 2.000 Jahren Hoffnung und dadurch auch Kraft zum Handeln gegeben, weil sie fest darauf vertraut haben, dass diese Welt nicht den Bach hinuntergeht.

Dietrich Bonhoeffer hat christliche Hoffnung beschreiben