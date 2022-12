Zum Sonntag Ankur Thakor

Morgen brennt schon die zweite Kerze auf dem Adventskranz. Viele zünden in diesen Tagen Kerzen an, denn das warme Licht der Kerzen tut gut, wenn es draußen dunkel ist und kalt. Gerade jetzt ist es etwas sehr Schönes, wenn im Dunkeln ein Licht leuchtet. Das gilt auch im übertragenen Sinne. Wir können in einer Welt, in der viel Armut ist, viel Gewalt, viel menschliche Kälte selbst ein Licht anzünden. Wir können Wärme dorthin bringen, wo es kalt ist. Eine afrikanische Weisheit sagt: "Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen."

Mit ihrer Liebe können Menschen einen Riesenunterschied machen! Ein besonders berührendes Beispiel habe ich kürzlich bei einer Sitzung des Weltkirchenrats in Genf von dem jungen Pfarrer Ankur Thakor aus einer ländlichen Region in Indien gehört. Ankur Thakor hat von den Konsequenzen des Lockdowns während der Corona-Pandemie 2020 berichtet. Als die Straßenverkäufer ihren Verkauf komplett einstellen mussten und die Tagelöhner keine Arbeit mehr annehmen konnten und auch alle andere Aktivität stoppte, hatten die Menschen irgendwann nichts mehr zu essen. Staatliche Hilfe kam nicht.

Laster-Ladung mit Gemüse stillt Hunger von 80 Familien

Ankur hatte in der Bibel die Geschichte von der großen Brotvermehrung gelesen. Da beschloss er, mit seinen Ersparnissen Essen zu kaufen für seine Gemeinde. Genau am ersten Sonntag nach Beginn des Lockdowns kam ein Laster mit Gemüse an. Das reichte, um 80 Familien eine Woche lang zu ernähren. Im Lauf der Woche geriet Ankur in Panik, weil er kein Geld mehr hatte, nicht einmal für sich selbst. Doch da kam der Laster überraschend wieder – diesmal mit Essen für 100 Familien – bezahlt von einem anonymen Spender. Ankur konnte es kaum glauben. Es kam ihm vor wie ein Wunder. Und dann kamen jede Woche weitere Lastwägen mit Essen.

Wie sich später herausstellte, bezahlt von mehreren Kirchen. Die Lieferungen kamen jede Woche bis zum Ende des Lockdowns. Als Ankur diese Geschichte erzählte, hatte er Tränen in den Augen und konnte nur mühsam sein Schluchzen im Zaum halten. Für ihn war es ein Wunder der Geschwisterlichkeit.

Zum Autor Heinrich Bedford-Strohm ist Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.

"Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt."

Zwei Jahre später wurde Ankur überraschend als Student der Ökumene im Ökumenischen Institut des Weltkirchenrats angenommen – nur den Flug von Indien nach Genf musste er selbst bezahlen. Und dann passierte das nächste Wunder. Die bitterarmen Menschen seiner Region, 600 Menschen, meist Tagelöhner, schenkten ihm je einen Tageslohn, sodass er das Flugticket kaufen konnte. Als er uns davon erzählte, zitierte er am Ende unter Tränen den Satz, der als Motto über der gerade in Karlsruhe abgehaltenen Vollversammlung des Weltkirchenrates stand: "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt."

Der Advent – mehr als eine stimmungsvolle Zeit

Auch Menschen hier in Bayern öffnen ihren Geldbeutel in der Adventszeit für Brot für die Welt oder Misereor oder eine andere vertrauenswürdige Hilfsorganisation. Sie zünden damit ein Licht an. Sie lassen es hell und warm werden im Leben von Menschen, die vielleicht weit weg wohnen. Sie spüren, dass Advent, das Warten auf die Geburt Jesu Christi, viel mehr sein kann als eine stimmungsvolle Zeit. Die Liebe Jesu Christi selbst ausstrahlen, ein Licht anzünden und für andere zum Segen werden – das ist eine wunderbare Adventserfahrung, die sich niemand entgehen lassen sollte.