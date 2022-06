Zum Sonntag:: Pfingsten als Kommunikationswunder

Die Grundlage für das Pfingstfest ist spektakulär

Die biblische Geschichte, die Grundlage für das Pfingstfest, ist spektakulär. Die Jünger Jesu sitzen beieinander, als plötzlich ein Brausen vom Himmel einsetzt und ein gewaltiger Wind das Haus erfüllt. Feuerflammen setzen sich auf ihre Häupter, die Jünger werden erfüllt vom Heiligen Geist und fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist ihnen zu reden eingibt. Und das Erstaunliche ist: Die drumherum stehen, die verstehen sie, obwohl sie in fremden Sprachen sprechen. Es ist ein Kommunikationswunder, das wir an Pfingsten feiern.

Entfremdung macht sich breit, weil wir nicht mehr miteinander reder

Ich wünsche mir, dass uns diese alte Geschichte an diesem Pfingstfest inspiriert. Denn was bräuchten wir dringender als ein Kommunikationswunder! Etwa da, wo sich in der Ehe, in der Familie oder bei der Arbeit Entfremdung breitmacht, weil nicht mehr miteinander geredet wird. Und ganz bestimmt auch in der großen Politik. Am allermeisten hoffen wir auf ein solches Kommunikationswunder in diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Ich weiß: Im Moment deutet kaum etwas daraufhin, dass Putin und sein Militär den Angriff auf die Ukraine beenden, oder dass die Kriegsparteien miteinander reden und tatsächlich Verständigungsprozesse einsetzen. Vielleicht hoffe ich da auf ein Wunder. Aber das, was den Jüngern damals durch die Erfahrung des Heiligen Geistes passiert ist, hatte ja auch niemand erwartet.