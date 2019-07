Zum Sonntag Alarmzeichen für unsere Demokratie

Bei den kommenden Kommunalwahlen in Bayern müssen nach knapp die Hälfte aller Bürgermeisterposten neu besetzt werden. Nur wer will das noch machen, wenn man rechnen muss, regelmäßig mit Hass, Drohungen und Gewalt konfrontiert zu werden?

Die Woche im März hat aufhorchen lassen. Innerhalb von sieben Tagen kündigten drei bayerische Oberbürgermeister an, dass sie nach dem Ende der gegenwärtigen Amtsperiode oder vorzeitig aufhören würden. Alle drei weit vor der üblichen Pensionsgrenze. Angst, nicht wiedergewählt zu werden, war nicht der Grund – ihre Beliebtheitswerte waren hoch. Warum sind sie zurückgetreten?

Jetzt meldet der Bayerische Gemeindetag, dass es immer schwerer werde, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu finden. In Bayerns Rathäusern stehe mit den Kommunalwahlen im März der größte personelle Wechsel in der Nachkriegszeit bevor. Nach Schätzungen müssen in mindestens der Hälfte aller 2056 Städte und Gemeinden die Bürgermeisterposten neu besetzt werden. Weniger Kandidaten als früher stellten sich zur Verfügung, weil die Bürgermeister sehr häufig mit Hass, Häme und Respektlosigkeit bis hin zu Drohungen mit Gewalt konfrontiert werden.

Mich erschreckt diese Meldung. Sie ist ein Alarmzeichen für unsere Demokratie. Was ist los in unserem Land, wenn die Verrohung der Sprache und die gegenwärtige Kultur der Erregung, Anprangerung und persönlichen Herabsetzung dazu führt, dass Menschen nicht mehr bereit sind, politische Ämter zu übernehmen? Dass vielleicht gerade die besten sich die Übernahme eines politischen Amtes irgendwann nicht mehr antun? Wir brauchen aber nicht die Abgebrühtesten in der Politik, sondern wir brauchen menschlich und moralisch sensible und zugleich zu sachgerechten und nüchternen Urteilen fähige Menschen, kurz: Wir brauchen die besten in der Politik.

Was kann man tun? Ich denke, wir sollten die christlichen Grundorientierungen neu entdecken, die unserem Land gut getan haben. Gegen die Verrohung der öffentlichen Diskurskultur, gegen den Teufelskreislauf, in dem aus Worten brutale Mordtaten erwachsen, stellen wir Christen den Glauben an Gottes barmherzige Zugewandtheit zum Menschen und die Kultur der Barmherzigkeit im Umgang miteinander, die daraus folgt.

Wer Politiker verächtlich macht, bekommt schnell Beifall. Aber machen wir uns eigentlich Gedanken darüber, wie es den Menschen geht, die von solchen Attacken betroffen sind? Was der ständige Druck mit ihnen macht? Wenn eine Nachricht morgens um acht über den Ticker kommt, dann wird spätestens um zehn eine Antwort darauf erwartet. Und wenn in dieser Antwort nur ein missverständliches Wort enthalten ist, bricht um 12 Uhr in den sozialen Netzwerken ein Sturm der Häme und der Gehässigkeit los.

Wir können dazu beitragen, dass dem Hass etwas entgegengesetzt wird. Etwa indem wir einer Politikerin, einem Politiker einmal ausdrücklich danken, dass sie oder er in diesen Zeiten bereit ist, politische Verantwortung zu übernehmen und sich damit den heute nicht einfachen Bedingungen einer öffentlichen Existenz auszusetzen. Oder indem wir uns selbst politisch engagieren. Also nicht nur Hass und Frust abladen, sondern konstruktiv an der Suche nach Lösungen uns beteiligen. Dabei wird es auch Streit geben, aber auf der Basis von wechselseitiger Achtung und gegenseitigem Respekt. Die Goldene Regel aus der Bergpredigt Jesu ist dabei ein guter Leitfaden: "Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch."

Die Achtung, die ich selbst erwarte, will ich auch anderen gegenüber erweisen. So zu handeln, das wäre zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, den wir in diesem Jahr feiern, das schönste Geschenk.