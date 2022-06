Zum Sonntag: Ich will nicht raus aus dieser Kirche

"Ich muss raus aus dieser Kirche!" So lautet der Titel eines Buches, das gerade für Furore sorgt. Andreas Sturm hat es geschrieben. Er war einer der mächtigsten Kirchenmänner in Deutschland, Generalvikar im Bistum Speyer. Nun hat er seiner Kirche den Rücken gekehrt. "Weil ich Mensch bleiben will", wie er schreibt.

Kurz vor der Buchpräsentation erschüttert eine andere Nachricht die katholische Kirche: Christof May, Domkapitular und Leiter des Priesterseminars im Bistum Limburg, hatte sich das Leben genommen. Zweieinhalb Jahre zuvor war er weit über die Grenzen des Bistums bekannt geworden. Durch eine Predigt, die er coronabedingt in einer fast leeren Kirche gehalten hatte. Das Bistum hatte den Gottesdienst gefilmt und online gestellt. Schnell wurde der Priester zum Hoffnungsträger für die vielen Gläubigen, die sich eine liberalere Kirche wünschen: wiederverheiratete Geschiedene, die gemeinsam zur Kommunion gehen wollen, Menschen, die auf die Weihe von Frauen hoffen, Homosexuelle, die sich nicht länger verstecken wollen. Doch als kürzlich "Vorwürfe übergriffigen Verhaltens" gegen ihn bekannt wurden, wie es in der Amtssprache hieß, nahm sich May das Leben.

Missbrauchsgutachten: Dunkelziffer zehn mal so hoch

Das größte Desaster für die katholische Kirche aber war abermals ein Missbrauchsgutachten, diesmal aus Münster für die Zeit von 1945 bis 2020. Von mehr als 600 Betroffenen ist die Rede. Die Dunkelziffer ist zehnmal so hoch. Knapp 200 beschuldigte Kleriker listet das Gutachten auf. Viele wussten viel im Bistum. Und wieder wurden die Täter geschützt und nicht die Betroffenen. Der Bericht ist so grauenvoll, dass es einem die Sprache verschlägt. Nichts kann wiedergutmachen, was in diesen 75 Jahren geschah. Wie soll sich die Kirche davon jemals erholen? Wie grundlegend muss sie sich ändern, in ihren Machtstrukturen, in der Hierarchie, in ihrer vermeintlichen Unantastbarkeit, dass die Menschen ihr wieder vertrauen?

Enttäuschung, Verzweiflung und Trauer

Das also ist der Zustand, in dem sich die römisch-katholische Kirche befindet. Skandale, wo man auch hinschaut. Enttäuschung, Verzweiflung und Trauer. Kopfschütteln, Ratlosigkeit und Ohnmacht. Fassungslosigkeit, Empörung und Wut. Kaum noch jemand traut sich, Gutes zu berichten. Seltsam erscheint es, Hoffnung zu haben. "Ich muss raus aus dieser Kirche." Wer könnte das nicht verstehen? Zur selben Zeit werden in Oberammergau die Passionsspiele gezeigt. 4.000 Menschen schauen sich das an, an fünf Tagen pro Woche. Und niemand kehrt unberührt zurück. Man spürt den besonderen Ort, an dem die Oberammergauer 1634, mitten im Dreißigjährigen Krieg, nach monatelangem Leiden und Sterben an der Pest, das Gelöbnis ablegten, alle zehn Jahre das "Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen" Jesu Christi aufzuführen.

Das ist alles so existenziell, dass es dafür kaum Worte gibt