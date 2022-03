Zum Sonntag Alles gleichzeitig: Krieg und Kirchen-Misere

„Wir hoffen auf Licht, doch siehe, Finsternis; auf Helligkeit, doch wir gehen im Dunkeln“, heißt es bei Jesaja. „Wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang, ja, tasten wie jemand, der keine Augen hat. Wir stolpern am Mittag wie in der Dämmerung, bei blühender Gesundheit sind wir Toten gleich.“ (Jes 59,9-10)