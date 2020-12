Zum Sonntag Gaudete! Freut euch!

Der Heilige Abend naht in großen Schritten. Morgen ist schon der dritte Advent. "Gaudete", "Freut euch!", heißt dieser Sonntag. Und so ist die Kerze am Adventskranz in der Kirche liturgisch rosa, als Zeichen der Freude. Als Zeichen, dass es bald soweit ist.

"Gaudete! Freut euch!" sagt das Kirchenjahr. "Ich bin müde", schreibt ein anderer. Er ist Pfleger in einem Krankenhaus. "Ich bin müde", twitterte er. "Covid-Patienten sind einsam. Und sie sterben einsam. Das Letzte, was sie in ihrem Leben sehen, sind vermummte Menschen. Und Augen, die durch Schutzbrillen gucken. Wir kämpfen einen Kampf, der keinen Sieger kennt. Wir alle verlieren. Unseren Verstand, unseren Beruf, unsere Gesundheit, vielleicht unser Leben. Ich bin müde. Müde vom Anblick der Corona-Leugner. Müde vom Anhören irgendwelcher kruden Ideologien. Müde vom ganzen Hass und der Häme. Ich bin seit 18 Jahren Intensivpfleger. Noch nie war ich so müde wie heute."

Freuen auf eine Zeit ohne Pandemie

Gaudete! Was soll der Pfleger damit anfangen? "Freut euch!" - das klingt wie ein Befehl, ein anmaßender obendrein. Viele sind müde, ich auch. Worüber sollten wie uns auch freuen? Der Advent ist so anders als sonst. Ruhiger, stiller. Einsamer für viele. Und traurig.

Gaudete! Am guten Willen liegt es sicher nicht. Und wir freuen uns ja auch: auf eine Zeit ohne Besuchsverbote, ohne Einschränkungen. Auf eine Zeit ohne die Pandemie. - Nur hat das nichts mit Advent zu tun.

Zeit der Besinnung?

Viele Menschen machen sich Gedanken, wie sie anderen eine Freude machen können, gerade jetzt. So gibt es tolle Online-Adventskalender. Mal wird musiziert, mal ein kleiner Film gezeigt, oft gesprochen oder einfach geschrieben.

"Auch ohne Lockdown will der Advent eine Zeit der Besinnung sein", notierte zum Beispiel ein Professor für Moraltheologie, und listete Fragen auf, die nun an der Reihe seien: "Wohin steuert mein Leben? Was erwarte ich mir von ihm?" Der Advent lade ein, diese Fragen nicht aufzuschieben, sondern sich mitten im Alltag mit ihnen auseinanderzusetzen.

Es sind berechtigte Fragen. Und trotzdem, bei allem Respekt, etwas stört mich daran. Mich stört, dass das Adventsfragen sein sollen. Man kennt solche Fragen von Geburtstagen oder Silvester. Wenn etwas Neues beginnt in einem Leben. Aber in der Adventszeit? Nein.

"Dateien werden empfangen"

Ein paar Tage später war ich in einem Laden, um Fotoabzüge machen zu lassen, die ich zu Weihnachten verschicken wollte. Ich sende die Bilder ans Gerät, via Bluetooth, wie immer. Und schaue auf den Bildschirm. "Dateien werden empfangen", steht da. Zigmal habe ich das schon gesehen. Und nie etwas dabei gedacht.

Kein Befehl, eine Einladung!

Diesmal war es anders. Auf einmal ging mir ein Lied durch den Kopf, ein Choral aus dem Weihnachtsoratorium, mit den schönen, alten Worten von Paul Gerhardt: "Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn‘ ich dir? O aller Welt Verlangen, / o meiner Seelen Zier?"

Wie soll ich dich empfangen … Das ist doch die zentrale Frage. Nicht "Wohin steuert mein Leben?" Denn es geht nicht um mich und das, was ich will. Es geht allein um Jesus. Um seine Ankunft, sein Ankommen - bei uns. Bei mir. In meinem Leben. In meiner Angst. In meinem Zuhause. Da will ich ihn empfangen. Gaudete! Das ist kein Befehl. Es ist eine Einladung. Denn es wird sein, wie es die Offenbarung des Johannes verheißt, in der Jesus sagt: Ich bin der helle Morgenstern. Siehe, ich komme bald.

Vorfreude und rosa Halstuch

Die Fotos sind längst fertig und verschickt. Aber das Lied geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Ja, es gibt gute Gründe sich auf den Heiligen Abend zu freuen. Und morgen, am dritten Adventssonntag ziehe ich ein rosa Halstuch an. Wegen Gaudete. Aus Freude. Denn er kommt bald.