Zum Sonntag Die Geschichte von Adam und Sindruin

Das lernt man schon in der Schule: "Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei … Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn." Zum Bilde? Ich bin Technik-Fan mit Faible für die virtuelle Welt. Stundenlang könnte ich herumtüfteln an meinem Handy. Was man da alles machen kann, mit Bildern vor allem. Und erst im Internet! Aber wehe, es funktioniert nicht! Dann kann ich zur Furie werden …

Die Autorin Beatrice von Weizsäcker ist eine deutsche Juristin, Autorin und freie Journalistin. Sie entstammt dem pfälzisch-württembergischen Geschlecht Weizsäcker und ist die Tochter des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.

Wer kennt das nicht? Oder wenn man am Laptop sitzt. Und der Computer abstürzt. Und der Text weg ist ... Und man auf einmal das Gerät anbrüllt, dass man nur hoffen kann, dass kein Nachbar in der Nähe ist. Wie muss es erst Leuten gehen, die virtuelle Assistenten haben, Alexa zum Beispiel. Nicht auszudenken, wenn die etwas bestellt, das man gar nicht haben will. Da will man nicht Alexa sein. Oder Siri. Oder der Kühlschrank.

Bei klarem Verstand wissen wir natürlich, dass Computer nicht boshaft sind. Oder es auf uns abgesehen haben. Von sich aus könnten Maschinen gar nichts. Es sei denn, wir haben es ihnen beigebracht. Doch wer denkt schon immer klar, wenn es um die digitalen Freunde geht? Wir reagieren nicht mit kühlem Kopf, sondern mit Gefühl. Wir freuen uns wie die Kinder, wenn etwas gelingt, … und werden wütend, wenn das Gerät macht, was es will.

Kurz: Wir verhalten uns, als seien die Computer lebendige Wesen. Was, wenn sie es sind? Was, wenn die Tyrannei sich umkehrt? Wenn nicht mehr die Geräte die Tyrannen sind, sondern wir? Wer ist dann Schöpfer? Und wer Geschöpf? Das Thema begegnet mir andauernd. Ob in Filmen oder Büchern. Da ist zum Beispiel "Play", ein hammerharter Streifen, der neulich im Fernsehen kam. Es geht um Jennifer, 17 Jahre alt. Sie kommt nicht zurecht: zu Hause nicht, in der Schule nicht, nirgendwo. "Manche Tage sind so dunkel, dass selbst die Sterne verglühen", sagt sie.

Sie flieht nach "Avalonia", eine virtuelle Welt. Und erschafft "Sindruin". Die ist furchtlos und stark. Die kennt keine Angst, die kämpft mit Pfeil und Bogen. Jennifer spielt Level für Level, sie spielt unablässig - und ist endlich glücklich! Am Ende löscht der Vater Sindruin, er löscht gleichsam seine Tochter aus, und die wird halb wahnsinnig vor Panik. "Ich wollte einfach abtauchen in was Schönes", sagt sie später in der Psychiatrie, "und dann verschwinden …"

Im Buch "Maschinen wie ich" von Ian McEwan geht es um Charlie. Er ist Anfang dreißig und wünscht sich einen Menschen. Er kauft einen Roboter, einen "Laptop auf zwei Beinen"; das ist Adam. Der wiegt 85 Kilo, sieht gut aus, ist freundlich, entgegenkommend, schlau und hat Zugriff auf alle Datenbanken. Charlie kann ihn mit Eigenschaften ausstatten, die er selbst aussucht. Die Geschichte ist genial - und wüst.

Jennifer hat Sindruin zu ihrem Bilde gemacht, um in der Sprache der Bibel zu bleiben. Ein neues Ich nach ihrem Ideal. Charlie wählte Adam. Woher kommen all die Filme und Bücher, diese Faszination? Ganz einfach: Die Leute wollen sich neu erschaffen. So, wie sie gern wären. So, wie sie keiner kennt. Raus aus der Wirklichkeit. Rein in ihre Wahrheit. Und man kann es ihnen nicht einmal verdenken. Denn der Mensch zählt selten so, wie er ist: schwach, verletzlich, angreifbar.

Müssten nicht alle bei uns Platz haben, auch die, deren Tage so dunkel sind, dass selbst die Sterne verglühen? Platz auch außerhalb der Psychiatrie? Doch sie fliehen, sie verstecken sich, die dem Wettbewerb und Perfektionsdrang nicht standhalten können; die sich schämen und nicht weiterwissen … gestern in Drogen und heute virtuell. Hatte sich der biblische Adam nicht auch versteckt, als er erkannte, dass er nackt war? Weil er sich schämte? Und hat Gott nicht gerade da gefragt: "Wo bist du?" - anders gesagt: "Ich halte zu dir, egal, was war; egal, wie du bist!"?

Aber ja! Genau dann. Als Adam schutzlos war. Als Mensch, nackt und bloß, von Gott nach seinem Bilde geschaffen: eben als Adam. Und nicht als perfektes, virtuelles Wesen. Das ist es doch, worum es geht!