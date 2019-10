Zum Sonntag: Apokalypse now? Plädoyer für Zuversicht und Zuhören

"Hallo, deine Zukunft sieht scheiße aus!" so ruft die Bewegung "Extinction Rebellion" der Öffentlichkeit zu. In den letzten Wochen machten die Aktivisten dieser Bewegung mit Straßenblockaden auf sich aufmerksam, zunächst in London und mittlerweile auch in Berlin. Extinction Rebellion fordert, dass die Regierung den Klimanotstand ausruft und alles nur Erdenkliche tut, der Erderwärmung und dem massenhaften Artensterben politisch den Kampf anzusagen. "Kommt, wir retten jetzt die Welt", heißt es.

"Das Ende der Schonzeit ist nah"

Die Akteure von Extinction Rebellion sind vernetzt, sind kreativ und laut. An dem Dreiklang ihrer Forderung nach Wahrhaftigkeit, Dringlichkeit und Veränderung kommt man nicht vorbei, denn das Wohl und Wehe der Welt liegt jetzt – und zwar unaufschiebbar – in unserer Hand, sagen sie. Schon wer sich ihre zehn Gebote – sie nennen es Prinzipien und Werte – zu eigen machen kann, gehört dazu, denn die Zeit drängt, das Ende der Schonzeit ist nah.

Naherwartung, so nennen Theologen das Lebensgefühl, das sich schon in einigen biblischen Texten zeigt. Paulus und die frühen Christen waren überzeugt, dass zu ihren Lebzeiten noch die Parusie – der Jüngste Tag herein brechen werde. Das Ende der Welt stand ihnen unmittelbar vor Augen. Daher lebten sie in strenger Askese, enthielten sich etwa der Ehe, der Sexualität, des Essens von besonderem Fleisch und überhaupt sonstiger weltlicher Lebenslust. Auch Martin Luther und etliche seiner Zeitgenossen dachten ähnlich. In Rom sitzt der Antichrist auf dem Stuhl Petri – es kann nicht mehr lange dauern bis das Ende der Welt kommt.

Solche apokalyptischen Zeiten waren immer unglaublich produktiv. Denn wenn es auf den Abgrund zugeht, gibt es ein Warum für missionarischen Eifer, gibt es Sinn für Veränderung des Bisherigen – es gibt eine Vision von einer besseren Welt. Der Himmel – Utopia – scheint nicht unmöglich. Er kann wahr werden. Wenn nicht hier und jetzt für uns auf Erden, so doch im Himmel.

Und so eine Art Naherwartung erleben wir gegenwärtig. Die Veränderungen des Klimas, die Prognosen der Wissenschaftler und der Ernst einiger Akteure holen uns aus der Trägheit der Satten. Eine neue Askese wird ausgerufen. Weniger! Fordern sie. Und das macht neu hungrig. Das rüttelt auf, macht kreativ, macht Spaß. Eine solche Naherwartung tut gut – und sie stört. Denn sie stellt selbstgemachte und angewöhnte Erlösungen in Frage.

Vielleicht brauchen wir so etwas wie diese apokalyptische Angstlust. Vor etwa zehn Jahren beschrieb Meredith Haaf in ihrem Buch „Heult doch: Über eine Generation und ihre Luxusprobleme“ das Leben im „Postoptimismus“. Sie skizziert ein Lebensgefühl, dem der Glaube an die Notwendigkeit großer sozialer oder politischer Veränderungen verloren gegangen war. Die Generation Me, auch millenials genannt, wuchs nicht nur ohne Probleme, sondern eben auch ohne Utopien auf. Sie erwartete nichts mehr. Denn noch ehe diese Generation in die Schule kam, fiel die Berliner Mauer und wurde das Ende des kalten Krieges ausgerufen. Die Erlösung war errungen, Ruhe eingekehrt und man hatte innerlich und äußerlich abgerüstet. Es gab also keine Probleme mehr und daher auch kein Bedürfnis nach irgendeiner Form von Utopie.

Naherwartung holt die Menschen aus der Trägheit

Die Welt ist aber nicht heile. Und sie wird es nie sein. Sie ist immer bedroht, verletzlich und wird eines Tages auch vergehen. Ob nun durch Krieg, Hunger, Überschwemmungen oder einen großen Knall von außen. Intuitiv weiß das jeder. Und so kommt er immer wieder, der Ruf nach Erlösung. Der Ruf nach Veränderung und Umkehr, der Ruf nach Zukunft und nach Gott. Und dann ist da Bewegung, ist da Aufbruchsstimmung. Weil man im Kampf ums Überleben wieder eine Sache hat, für die es sich – perspektivisch gesehen und metaphorisch gesprochen – zu leben und wenn nötig sogar zu sterben lohnt.

Der Klimawandel – sei er nun menschengemacht oder nicht – hat mit Gott eines gemeinsam: Man kann beides leugnen, sie sind trotzdem da! Und beides mobilisiert – das eine aus Angst vor dem Untergang, der andere aus Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes. Schon einmal gab es nach biblischem Zeugnis eine existentielle Angst wegen steigender Wasserpegel. Dieser Angst begegnete Gott nach der Sintflut mit einer Verheißung. Er sagte einst: "Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht." Es ist also eine Frage der Perspektive – man kann es auch Glauben nennen - die die Emotionen und das Handeln beeinflusst.