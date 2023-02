Zum Sonntag ChatGPT - Wird der Schöpfer zur Maschine?

Aber was ist das eigentlich? ChatGPT "ist ein künstliches Intelligenz-Modell, das speziell dafür ausgelegt ist, menschenähnliche Dialoge zu führen. Das Besondere an ChatGPT ist, dass es auf Fragen und Aussagen des Gesprächspartners eingehen und entsprechend antworten kann, ohne dass es dafür explizit programmiert wurde."

Ich sage dem Bot: "Schreibe eine religiöse Andacht fürs Radio über künstliche Intelligenz"

Na gut. Ich stelle dem Bot eine weitere Aufgabe: "Schreibe eine religiöse Andacht fürs Radio über künstliche Intelligenz". Das Ergebnis ist in fünf Sekunden fertig, und klingt so:

Texte per Algorithmus werden unsere Kultur verändern

Ich bin nicht so sicher. Ein Grund, warum es wegen dem ChatBot so eine Aufregung gibt, ist sicher der, dass der Autor – meist männlich gedacht – für uns eine so überaus wichtige Figur ist. Der Schöpfer, das originelle Genie des Ursprungs. Fast wie Gott.

Es kommt nicht nur drauf an, wer einen Text schreibt, sondern auch wer ihn liest

Aber man kann das auch anders sehen. Nämlich so, dass es bei einem Text nicht nur darauf ankommt, wer ihn geschrieben hat, sondern auch, wer ihn liest. Was das Publikum daraus macht.

Heilige Texte zum Beispiel. Sie funktionieren schon immer nach diesem Prinzip. Was der Bibel ihre Bedeutung gibt, das sind ja nicht ihre meist unbekannten Autor*innen, sondern dass so viele Menschen in aller Welt diese alten Texte immer wieder lesen. Im Islam ist das Rezitieren von Koransuren, also das bewusste Sprechen des Textes, sogar eine eigene Kunstform.