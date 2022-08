Zum Sonntag Lebensschutz bedeutet nicht, Menschen per Gesetz am Sterben zu hindern

Die 50-jährige Tracey Thompson aus Toronto leidet seit einer Corona-Infektion an schwerem Fatigue-Syndrom, also ständiger bleierner Müdigkeit, und einer Vielzahl anderer Long-Covid-Symptome. Sie hat ihre Arbeit verloren und ist verarmt.

Niemand weiß, wie die Symptome gelindert werden können, denn das medizinische Wissen bei Post Covid ist nicht gut. Deshalb hat Tracey Thompson nun Sterbehilfe beantragt, die so genannte "Medical Assistance in Dying", wie es in Kanada heißt.

Debatte über Sterbehilfe in sozialen Netzwerken

Viele Medien haben über den Fall berichtet, in den sozialen Netzwerken löste er Debatten aus. Denn Tracey Thompson leidet nicht an einer schweren Krankheit mit starken Schmerzen und dem Tod vor Augen – in so einer Situation können viele den Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, nachvollziehen. Sondern sie ist in einer für sie unerträglichen Situation. Eigentlich würde sie lieber weiterleben – wenn sie materielle Sicherheit hätte, gute medizinische Versorgung, die Hoffnung auf Besserung. Aber die hat sie nicht. Deshalb will sie wenigstens Hilfe beim Suizid.

Menschen fühlen sich von der Gesellschaft im Stich gelassen

Gegnerinnen und Gegner legaler Sterbehilfe haben den Fall als Argument genommen, warum professionelle Sterbehilfe unbedingt verboten bleiben müsse. Sonst, so warnen sie, besteht die Gefahr, dass Menschen zum Suizid gedrängt werden. Tatsächlich scheint es in Kanada bereits einige in dieser Hinsicht grenzwertige Fälle gegeben zu haben. Trotzdem finde ich das Argument nicht plausibel. Menschen wie Tracey Thompson wollen doch nicht sterben, weil Sterbehilfe legal ist. Sondern weil sie sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlen. Ein Verbot der Sterbehilfe bedeutet eben leider nicht, dass sich dann auch automatisch die Lebensbedingungen von chronisch Kranken verbessern. Womöglich ist es sogar genau andersherum.

Staaten mit Abtreibungsverbot haben schlechte Hebammenversorgung

Beim Thema Abtreibung, das in ethischer Hinsicht ähnlich gelagert ist, gibt es nämlich einen solchen Zusammenhang. Eine Studie aus den USA hat ergeben, dass diejenigen Bundesstaaten mit den strengsten Abtreibungsverboten gleichzeitig die schlechteste Hebammenversorgung und die höchste Müttersterblichkeit haben.Womöglich ist es bei der Sterbehilfe ähnlich: Solange schwerkranke Menschen gar keine Möglichkeit zum Suizid haben, muss sich die Politik um ihr Wohlbefinden auch nicht weiter scheren – die Betroffenen müssen ja weiterleben, egal wie wir mit ihnen umgehen. Aber wenn Menschen die Möglichkeit zum selbstbestimmten Lebensende haben, dann werden ihre Suizide zur gesellschaftlichen Herausforderung. Wie der Fall von Tracey Thompson zeigt.

Hospizbetten und ambulante Palliativdienste sind knapp

Es reicht nicht, auf die vielen Möglichkeiten hinzuweisen, die Palliativpflege heute bietet. Ja, es stimmt, dass niemand mehr starke Schmerzen haben müsste. Dass es fast immer möglich ist, die letzte Lebensphase leidfrei und sinnstiftend zu gestalten. Aber diese theoretische Möglichkeit hilft leider nichts, wenn es in der Praxis dann ganz anders kommt. In etlichen Regionen Deutschlands sind Hospizbetten und ambulante Palliativdienste knapp. Wer da im falschen Moment zum Sterben kommt, hat Pech gehabt.

Streiks von Pflegepersonal schaffen es selten in Hauptnachrichten und Talkshows

Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie vernachlässigt das Thema Pflege ist. Und jetzt vollzieht sich wegen der oft schlechten Arbeitsbedingungen vor unseren Augen ein Massen-Exodus von Fachkräften aus den medizinischen und pflegerischen Berufen. Das wird die Versorgung von chronisch Kranken weiter verschlechtern. Aber das Thema gilt irgendwie als uninteressant. Selbst monatelange Streiks von Pflegepersonal schaffen es selten in die Hauptnachrichten und in die Talkshows.

Lebensschutz heißt, Menschen im Krankheitsfall gut abzusichern