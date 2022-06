Zum Sonntag Frauenordination

Diesen Mai sind in Warschau die ersten Pfarrerinnen der evangelisch-augsburgischen Kirche Polens ordiniert worden. Für die meisten Theologinnen ändert sich außer dem Titel dadurch wenig in ihrer Arbeit, kommentiert Antje Schrupp.

Diesen Mai sind in Warschau die ersten Pfarrerinnen der evangelisch-augsburgischen Kirche Polens ordiniert worden. Bereits im vergangenen Oktober hat die Lutherische Kirche von Malawi in Südostafrika die erste Pfarrerin ordiniert. Die Zahl der evangelischen Kirchen, die nur Männer zum Pfarramt zulassen, wird also immer kleiner. Wie schön!

Durch die Ordination ändert sich im Berufsalltag wenig

Für die meisten Theologinnen ändert sich durch die Ordination in ihrem Berufsalltag übrigens wenig. In der Regel versehen sie schon seit Jahren ihren Dienst in den Gemeinden. Die polnischen Theologinnen zum Beispiel heißen jetzt nicht mehr "Diakoninnen", sondern "Pastorinnen", konkret bedeutet das aber nur, dass sie jetzt auch die Albe tragen dürfen, so eine Art weißen Umhang, der bei besonderen Anlässen über den schwarzen Talar gelegt wird. Aber auch eine symbolische Anerkennung ist nichts Banales. Außerdem haben die Frauen als Pastorinnen nun auch die Möglichkeit, in der geistlichen Hierarchie weiter aufzusteigen.

Der Bischof der polnischen lutherischen Kirche sagte bei der Ordinationsfeier, jetzt sei die Zeit für das Frauenpfarramt gekommen. Darüber habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert. Denn das Männerpfarramt ist nicht erst heute problematisch. Es war von Anfang an falsch. Substanzielle theologische Gründe dafür hat es nie gegeben. Es ging immer nur um Macht, um die Herrschaft von Männern über Frauen.

Historische Gründe sind keine Entschuldigung

Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass Frauen so lange vom Pfarramt ausgeschlossen wurden? Historisch sind die Gründe offensichtlich: Die junge Kirche ist dem damaligen Zeitgeist gefolgt, und der war in der griechisch-römischen Antike nun mal patriarchal. Aber das ist nur eine Erklärung, keine Entschuldigung.

Ich bin auch gar nicht so sicher, ob die lutherischen Kirchen die Frauenordination wirklich ganz aus eigener Kraft geschafft haben. Oder ob es nicht auch heute wieder der Zeitgeist war – inzwischen ein emanzipierter – der recht kräftig dabei mitgeholfen hat.

Männerpfarramt hat auch der Kirche geschadet

Zu einer wirklichen Umkehr gehört auch das Eingeständnis von Schuld und die Bitte um Vergebung. Bei der Ordinationsfeier in Warschau war auch eine ältere Diakonin dabei, die bereits im Ruhestand ist. Sie wurde nicht mehr ordiniert, für sie kam die kirchenrechtliche Änderung zu spät. Pech gehabt? Wer leistet eigentlich Abbitte für das, was die Kirche ihr und vielen anderen angetan hat?

Zumal das Männerpfarramt ja nicht nur den Frauen gegenüber ungerecht war. Es hat auch der Kirche geschadet, indem es das Priesteramt zu einer Hierarchie machte, zu einem Statussymbol, zu einer Machtposition.

Dienen: die zentrale Aufgabe christlicher Geistlicher

Die polnische Pastorin Halina Radacz hat bei ihrer Ordinationspredigt in Warschau richtigerweise darauf bestanden, dass der Wechsel vom Amt der Diakonin in das einer Pastorin keineswegs als "Aufstieg" verstanden werden darf. Denn biblisch gesehen ist die Diakonie, also das den Mitmenschen Dienen, die zentrale Aufgabe christlicher Geistlicher – nicht das Gemeindemanagement oder das Bischofsein. Und schon gar nicht Protz und Pomp.

Radacz erinnerte an Irena Heitze, die 1937 ihr Theologiestudium in Warschau abgeschlossen hat. Nach dem Krieg wurde sie in die Provinz geschickt, nach Masuren, wo sie wegen Pfarrermangels gleich mehrere Gemeinden versorgte. Nur eben ohne offiziellen Titel. Ein ehemaliges Gemeindemitglied erinnerte sich später daran, wie Heitze einmal zu ihr nach Hause gekommen sei, mit Salbe und Verbänden, um die Frostbeulen an ihren Beinen zu versorgen. Sie hätte sich niemals vorgestellt, sagte die alte Frau, dass einmal ein Pastor ihre Beine versorgen würde.

Pfarrerinnen, Pastorinnen, Priesterinnen hat es immer gegeben