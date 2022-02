Zum Sonntag Gibt es eine moralische Pflicht zu teilen?

Mir steckt in solchen Sprüchen allerdings zu viel Moral. Es gibt ja nicht deshalb Armut und Ungerechtigkeit, weil die einzelnen Reichen nicht genug teilen. Das Problem sind doch vielmehr die Strukturen. Wenn wir finden, dass die Reichen mehr von ihrem Reichtum abgeben sollten – warum erhöhen wir dann nicht ihre Steuern?

Generell wird heutzutage fast ständig mit erhobenem Zeigefinger diskutiert. Nehmen wir nur die Diskussionen über die Corona-Maßnahmen. Wer sich nicht impfen lässt, ist egoistisch und ein schlechter Mensch, heißt es. Dabei haben überbürokratische Abläufe und eine wirre Kommunikation der Verantwortlichen erheblich zu der unzureichenden Impfquote beigetragen. Wenn das Impfen so wichtig ist für die ganze Gesellschaft, dann müssen die politisch Verantwortlichen eben auch den Mut aufbringen, es zur Pflicht zu machen.

Flugscham und Tierschutz

Oder nehmen wir das Wort "Flugscham". Menschen sollen sich schämen, wenn sie ins Flugzeug steigen. Greta Thunberg ist sogar mit dem Schiff nach Amerika getuckert. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass nachhaltig weniger geflogen wird, solange Flugtickets billiger sind als Fahrkarten für den Zug?

Es gäbe viele weitere Beispiel. Der Tierschutz: Wehe wer noch Eier und Milch isst! Oder Bildung: Wehe wer seine Kinder zu viel am Computer daddeln lässt. Oder auch Gesundheit: Wehe, wer nicht zweimal pro Woche Sport macht.

Stellschrauben müssen woanders gedreht werden

An all diesen Ratschlägen und Appellen ist natürlich was dran. Es ist objektiv wichtig, sich impfen zu lassen. Und es kann auch nicht schaden, den eigenen Reichtum zu teilen, weniger zu fliegen, mehr Sport zu treiben. Aber der ständige Appell an die so genannte "Eigenverantwortung" der Bürger*innen darf nicht davon ablenken, dass die eigentlich wichtigen Stellschrauben ganz woanders gedreht werden müssten.

Einzelne Menschen, die mit ihrem persönlichen Beispiel für das moralisch Gute einstehen, können natürlich Vorbilder sein. Aber zu viel Moralin im Alltag gefährdet den gesellschaftlichen Frieden. Inzwischen haben sich schon bei vielen Themen zwei Lager gebildet, die Fronten verhärten sich. Veganerinnen gegen Fleischesser, Impfgegnerinnen contra Maßnahmenbefürworter, Flugschämende gegen Malle-Urlauberinnen. Und schnell befinden wir uns dann nicht mehr in einer politischen Debatte, sondern mitten in Armageddon, im Endkampf zwischen Gut und Böse.

Protestantismus: Starke Betonung des Gewissens

Daran trägt auch das Christentum eine gewisse Mitschuld. Besonders der Protestantismus, der sehr stark das eigene Gewissen betont hat. Aber genauso der Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, der vom "moralischen Gesetz in mir" gesprochen hat, also Moral und ethische Pflichten in der Innerlichkeit der einzelnen Menschen lokalisiert.

Beide haben unsere Kultur nachhaltig geprägt. Ob Literatur, Kino, Theater – sie alle beschäftigen sich ausgiebig mit der Frage, wie einzelne Menschen ein moralisch richtiges Leben führen können. Mit geradezu ermüdender Eintönigkeit inszenieren sie den Kampf zwischen Gut und Böse, ausgetragen von herausragenden Held*innen.

Moral ist keine Arena

Moral ist aber keine Arena, in der gute und schlechte Menschen miteinander kämpfen. Der Sinn von Moral und Ethik sollte es doch sein, unsere gemeinsame Welt zu gestalten und möglichst zu verbessern. Was ist ein gutes Leben? Was kann man dafür tun? Solche Fragen können wir doch nur gemeinsam beantworten.