Zum Sonntag:: Licence to kill? Christliche Ethik und Tötungsverbot

Den Anfang macht Bond selbst, als er einen Mörder einfach unter einem herabstürzenden Fahrzeug zurücklässt. Der fleht zwar noch um sein Leben; aber keine Chance, Zack, weg. Und auch 007 – ja, das ist in diesem Film jemand anderes als James Bond – zuckt nicht mit der Wimper, als sie einen verbrecherischen Wissenschaftler in sprudelnde Säure stößt. Noch nie wurde die "Licence to kill", also die den Doppelnull-Agenten zugesprochene Erlaubnis zum Töten, so unmissverständlich inszeniert. Ich gebe zu, ich war irritiert. Als Generation Old Shatterhand habe ich verinnerlicht, dass man "Blutvergießen", wie es bei Karl May altmodisch heißt, um jeden Preis vermeiden muss.

Warum soll man das Leben von Unschludigen riskieren?

Ehrlicherweise hat mir das nie so ganz eingeleuchtet. Denn: Warum soll man das Leben von Unschuldigen riskieren, um den Schurken zu retten, wie es Old Shatterhand so oft vorgemacht hat? Aber als Botschaft ist es bei mir angekommen: Man darf nie nie nie jemanden töten. Diese Zeiten sind scheint’s vorbei. Das ist aber kein Grund, in Kulturpessimismus zu verfallen. Erstens hat sich das Christentum oft selbst gar nicht an seine eigene Moral gehalten, hinter der hehren Geste lag auch viel Heuchelei.

Absolutes Tötungsverbot hat problematische Nebenaspekte

Und zweitens hat das absolute Tötungsverbot in der Praxis auch problematische Nebenaspekte. So wird unter christlichem Deckmäntelchen in vielen Ländern der Welt ungewollt Schwangeren der Zugang zu sicheren Abtreibungsmöglichkeiten verwehrt. Experten der Vereinten Nationen stufen das inzwischen als Menschenrechtsverletzung ein. Auch in Deutschland ist die Mehrheit der Bevölkerung heute für eine Reform oder sogar für die Abschaffung des Paragrafen 218. Ein anderes Beispiel: Sterbehilfe. Dass die traditionelle christliche Ethik Menschen das Recht auf einen selbstbestimmten Tod abspricht, ist für viele heute nicht mehr plausibel. Auch weil der medizinische Fortschritt das natürliche Sterben immer weiter hinauszögern kann.

Zwei Drittel der Deutschen für Sterbehilfe

Laut Umfragen sind inzwischen zwei Drittel der Deutschen dafür, dass professionelle Sterbehilfe legalisiert wird, nur die Kirchen sträuben sich noch. Christliche Theologinnen und Kirchenvertreter sollten sich mit dieser Kritik offen und durchaus auch selbstkritisch auseinandersetzen. Schließlich lautet das fünfte Gebot der hebräischen Bibel, wenn man es korrekt übersetzt, gar nicht "du sollst nicht töten", sondern "du sollst nicht morden". Es ist laut Bibel nicht jegliches Töten verboten, sondern nur ungerechtfertigtes.

Kompromisslosigkeit beim Lebensschutz hat etwas Sympathisches

Das frühe Christentum hat dieses alte jüdische Gebot aber in der Tat radikalisiert. Viele Gemeinden schlossen zum Beispiel Menschen, die getötet hatten, aus ihrer Abendmahlsgemeinschaft aus, weshalb sich römische Soldaten in der Regel erst nach Ende ihrer Militärlaufbahn taufen ließen. Diese Kompromisslosigkeit beim Lebensschutz hat durchaus etwas Sympathisches. Aber wollen wir wirklich an ihr festhalten? Welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen? Diese Frage ist gar nicht leicht zu beantworten. Denn es ist letztlich in der Tat eine Glaubensfrage. Die traditionelle christliche Haltung eines absoluten Tötungsverbotes ist nicht unmittelbar logisch, vernünftig, einleuchtend. Man kann mit guten ethischen Argumenten auch anderer Ansicht sein.

Töten nicht mehr als Tabu angesehen