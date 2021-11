Impfdebatte Gegen eine Moralisierung von Krankheit

Wer ungeimpft an Covid-19 erkrankt, ist selbst schuld, nimmt anderen womöglich das Intensivbett weg, sollte am besten gar nicht erst behandelt werden - so ist häufig in Diskussionen zu hören. Eine Moralisierung von Krankheit aber hilft nicht weiter, meint Olivia Mitscherlich-Schönherr.

Immer wieder hört man derzeit, dass Ungeimpfte das Anrecht auf eine teure intensivmedizinische Versorgung im Falle einer Covid-Infektion verwirkt hätten. Auch wird gefordert, den Impfstatus mit zu berücksichtigen, falls in der Intensivmedizin in den kommenden Monaten doch noch triagiert werden müsse.

Ungeimpft erkrankt = selbst schuld?

Wer solchen Ausschluss von ungeimpften Corona-Patient_innen fordert, verweist auf ihre moralische Schuld. Nicht nur seien Ungeimpfte, die sich mit Corona anstecken, an ihrer Ansteckung "selbst schuld". Sie seien auch Trittbrettfahrer, die von der gesamtgesellschaftlich aufgebauten Immunität profitieren wollten. Mit ihrer Egozentrik steckten sie Andere an und führten die Überlastung des Gesundheitssystems herbei. Nehmen ungeimpfte Covid-Kranke in Situationen der Knappheit nicht anderen Menschen – etwa schwer Krebs-Kranken – ein kostbares Intensivbett weg?

Frage der Verantwortung differenzierter betrachten

In der aufgeheizten Atmosphäre der letzten Tage und Wochen lohnt es sich, die Frage der Verantwortung für Erkrankungen differenzierter anzugehen. Ich habe mich im Vertrauen auf die Verfahren der modernen Wissenschaften impfen lassen, um das Risiko zu minimieren, mich anzustecken und das Virus weiterzugeben. Impfskeptiker_innen teilen dieses Vertrauen in das moderne Wissenschaftssystem und in die aktuell verfügbaren Impfungen – warum auch immer – nicht. Aus der Perspektive der modernen Infektiologie tragen sie ein höheres Risiko, sich und Andere anzustecken als geimpfte Menschen. Aber sollten wir sie – da sie dieses Risiko eingehen – moralisch zur Verantwortung ziehen, wenn sie sich infizieren?

Gesundheit ist nicht machbar, sie ist auch Glückssache

Die Problematik solcher moralischen Schuldzuschreibungen wird deutlich, wenn man den Blick etwas weitet: auf Menschen, die jenseits der aktuellen Impf-Kampagnen die Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge nicht ausschöpfen. Wie sieht es mit den schwer kranken Menschen aus, denen Ungeimpfte den Intensivplatz scheinbar ‚wegnehmen‘: etwa mit dem Krebspatienten, der 50 Jahre lang geraucht hat? Und wie steht es um uns selbst, die – noch? – gesund sind. Und sind wir selbst gesund, weil wir alle Vorsorgeuntersuchungen verantwortungsvoll wahrnehmen, regelmäßig Sport treiben, Stress, Alkohol und Nikotin seit langem minimieren? Oder haben wir vielleicht bisher – auch – Glück gehabt?

Das Virus macht Menschen krank, nicht moralische Schuld

Solche Nachfragen heben die Dialektiken der Präventionsmedizin ins Bewusstsein. Zunächst einmal ersparen Vorsorge, Impfungen uns und Anderen viel Leid. Allerdings moralisiert das Vorsorgedenken Krankheit dann auf problematische Weise, wenn es allzu einfachen Kausalitäten herstellt: zwischen fehlender Vorsorge und Erkrankung, Ansteckung. Krankheit wird dann als sichtbarer Ausdruck eines moralischen Defizits verstanden; moralische Schuld als Ursache der Erkrankung. Dabei werden nicht zuletzt die Dimensionen der Politik und des Schicksals übersehen: dass eine Erkrankung uns widerfährt, über uns einbricht. In der Corona-Krise wird vergessen: es ist trotz allem das Virus, das die Menschen krank macht – nicht die Vorbehalte vor einer Impfung als einer bestimmten Form des Schutzes machen krank. Und das Gesundheitssystem wird während der Pandemie nicht allein durch die Ungeimpften, sondern vielmehr durch das komplexe Gefüge unterschiedlicher politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Entscheidungen an seine Kapazitätsgrenzen gebracht.

Zwischen Krankheit und erkrankten Menschen unterscheiden