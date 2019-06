Zum Sonntag Christliche Identität

Bedford-Strohm erinnerte dabei an das Entsetzen vieler Menschen nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame. Es gebe offenbar „Schätze der Vertrautheit, die unsere Identität gerade in unsicheren Zeiten stärken und stützen“. Zugleich warnte er davor, aus dem Wunsch nach Identität eine Abgrenzung zu anderen zu machen, so wenn unter dem Stichwort „christliches Abendland“ ein „Bollwerk gegen andere Religionen und Kulturen“ aufgerichtet werde. Christliche Identität, so Bedford-Strohm, bestehe vielmehr in der „Ausstrahlungsquelle einer Liebe, die Grenzen nicht aufrichtet, sondern überwindet“. Zitatende.

So wertvoll viele dieser Gedanken sind - ich glaube, dass diese Position ausblendet, dass Identität immer auch mit Abgrenzung oder, vorsichtiger formuliert: mit Unterscheidung verbunden ist. Zur Identität gehört, dass ich so und eben nicht anders bin. Wobei Abgrenzung natürlich nicht mit einer Abwertung anderer Identitäten verbunden sein muss. Doch um der Klarheit, auch der Klarheit des Diskurses willen, ist es wichtig, sich nicht nur der schönen Gemeinsamkeiten mit anderen bewusst zu werden, sondern auch der Unterschiede. Das zeigt sich zum Beispiel im Interreligiösen Dialog, also dem Gespräch zwischen Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften über theologische Fragen. Immer wieder höre ich dabei einen Satz wie „Wir glauben doch alle an denselben Gott.“ Das aber wird den Unterschieden im Verständnis der verschiedenen Religionen nicht gerecht; aus christlicher Sicht insbesondere nicht der Bedeutung von Jesus Christus als menschgewordener Sohn Gottes, der von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben - niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dialog, der um des lieben Friedens willen Unterschiede verwischt, ist nicht nur unredlich, sondern am Ende auch wenig ergiebig.

Der christliche Glaube lebt, um es einmal so zu nennen, von zwei Polen: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dieses Wort aus dem 1. Timotheusbrief zeigt tatsächlich, dass Gott in seiner umfassenden Liebe alle Menschen erreichen will. Zugleich weiß die Bibel aber auch, dass nicht alle Menschen diese Botschaft annehmen. Daher ist im Neuen Testament von der Kirche als „ekklesia“ die Rede, das griechische Wort steht für die Gemeinschaft der durch Jesus Christus Herausgerufenen. Herausgerufen - das heißt: Hier gibt es eine klare Unterscheidung zwischen einem drinnen und einem draußen. Wobei der Ort der Christen wiederum eng mit Jesus verbunden ist, von dem Paulus sagt: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das macht den Unterschied, das macht letztlich meine Identität als Christ aus - nicht meine eigene Leistung, nicht mein Verdienst, sondern Gott selbst schenkt mir diese Identität.

Angesichts dieses wunderbaren Geschenks des Glaubens finde ich es auch bedauerlich, wenn der Begriff „christliches Abendland“ abgewertet wird. Warum sollen wir nicht dankbar dafür sein, dass das Christentum Europa geprägt hat? Dazu gehört ja insbesondere die Erkenntnis der unverfügbaren Würde des Menschen, die in seiner Gottesebenbildlichkeit wurzelt. Und ja - hier gibt es leider Unterschiede zu anderen Kulturen und Religionen. Ich erinnere nur daran, dass ein Land wie Saudi-Arabien sich unter Bezug auf den Koran beständig weigert, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu unterzeichnen.

Insofern: Auch die christliche Identität ist mit Abgrenzung, mit dem klaren Benennen von Unterschieden verbunden, aber - und da hat Landesbischof Bedford-Strohm sicher Recht - zu dieser Identität gehört zugleich das Ziel, Grenzen zu überwinden. Das allerdings geschieht, wenn Menschen - so unterschiedlich sie in vielen anderen Dingen sein mögen - zum gemeinsamen Glauben an Jesus Christus finden.