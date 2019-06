Zum Sonntag Was für ein Vertrauen

Der Kirchentag hat die Losung bewusst offengehalten und kein Satzzeichen ans Ende gestellt. Alles sollte möglich sein. Das Staunen: „Wow! Was für ein Vertrauen!“ Die Furcht: „Was für ein Vertrauen? Das traue ich mich nicht ...“ Der Zweifel: „Das klappt ja doch nicht …“

Die Freude: „Was für ein großartiges Vertrauen!“ Die Häme: „Wie naiv bist du eigentlich?“ Die Wut: „Dein Gott kann mir gestohlen bleiben!“ Diese Offenheit kommt an. Viele haben uns gesagt: gut gemacht! Vertrauen ist DAS Wort der Zeit!

Seht euch die Politik an: so viele Zusagen und so wenig Wahrheit. Und die Gesellschaft: so viel Geld und so wenig Hilfe. Das Klima: so viel Umwelt und so wenig Schutz. Oder die Forschung: so viel Wissenschaft und so wenig Vernunft. Und … ja, auch die Kirche: so viele Worte und so wenig Gott.

Es stimmt, Vertrauen triff den Nerv der Zeit. Ob in der Politik, in der Kirche oder in unseren Beziehungen. All das ist richtig, ist wichtig, keine Frage. Und doch geht es mir um etwas Anderes: das Vertrauen selbst. Wie weit trägt es, wenn es ums Eigentliche geht - das Leben? Wenn das Existenzielle ins Spiel kommt: die Hoffnungslosigkeit. Die Ausweglosigkeit. Die Angst. Die Panik. Das Ende.

Kann man da noch vertrauen? Kürzlich war ich in Israel. Mit einer Pilgergruppe. Auf den Spuren Jesu. Am See Genezareth und am Jordan. Am Berg Tabor und in Bethlehem. In Emmaus und Jerusalem. An Orten, an denen Jesus lernte und lehrte, redete und heilte. Wo er geboren wurde und sich taufen ließ. Da, wo er litt und starb.

Auch im Garten Gethsemane waren wir, in der Todesangst-Basilika. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Dinge berühren, die von früher zeugen. Hier war das anders. Es zog mich magisch dorthin, zum Felsen, auf dem sich Jesus zu Boden geworfen und gefleht hatte: „Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber.“

Nie zuvor hat mich etwas so bewegt in einem Gotteshaus. Tagelang konnte ich mich davon nicht erholen. Und heute? Bin ich vor allem sprachlos. Frage mich, wie Jesus in seiner Todesangst so gottergeben beten konnte: „Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.“

Wie gelang es ihm zu sagen: „Wie du willst!“? Da er doch wusste, dass er sterben würde. Verspottet. Verachtet. Gekreuzigt. Wie konnte er ein derart aberwitziges Vertrauen haben, dass am Ende alles gut wird?! Wie konnte er da überhaupt vertrauen?

Wer könnte das schon … Jesu Vertrauens war größer als seine Angst, weil er glaubte. Weil sein Glaube trotz aller Angst unerschütterlich war. Darum ließ er sich von seinem Zweifel nicht unterkriegen. Darum behielt er den Kopf oben, den er eben noch gebeugt hatte, als er flehentlich bat: „Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber.“

Er machte sich nichts vor, er leugnete nicht die Realität, das Leiden, den Tod. Aber er verließ sich auf Gott. Sein Glaube gab ihm Hoffnung und Zuversicht, Sicherheit - und am Ende Gewissheit. Darum konnte er vertrauen. Darum konnte er sagen: „Nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ Was für ein Vertrauen!

Niemand kann so sein wie Jesus. Aber wir können auf sein Vertrauen setzen. Denn er hat gezeigt, dass Gott da ist - da, wo alles brüchig scheint; dann, wenn es ums Ganze geht, ums Eigentliche - das Leben. Er hat darauf vertraut. Und Gott war da. Sein Vertrauen genügt. Seinem Vertrauen vertraue ich. Sein Vertrauen trägt mich – „alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Matthäus 28,20).

Darum will ich der Losung, die bewusst alles offenhält, noch eines hinzufügen: den Dank. „Was für ein Vertrauen! … Vergelt’s Gott!“