Zum Sonntag Eine Frau verlässt die Gemeinde

Es war nur eine Randbemerkung. Eine der Ehrenamtlichen in der Gemeinde, nennen wir sie Gabriele, ließ die beiläufig fallen. Als der Chor für Pfingsten übte, wir hatten das „Veni, sancte spiritus“ gerade mehrstimmig sauber hinbekommen, zu fünft, mehr sind wir nicht, und dann sagt Gabriele so vor sich hin: Das ist ja dann auch mit das letzte, was ich hier noch mache. Wie bitte? Gabriele geht?

In der Gemeinde gibt es einen ebenfalls kleinen Lektorenkreis, der auch die Aufgabe des Küsters mit übernimmt, ehrenamtlich, versteht sich. Gabriele mit ihren knapp fünfzig Jahren ist die Jüngste. Und die zieht sich nun zurück. Der bisherige Pfarrer, der ihr vieles überließ, hat im neuen, weit größeren Pfarreiverbund nicht mehr so viel zu sagen, und Gabriele, die neben Familie und Beruf Erstkommunions- und Firmkurse gestemmt hat und Wortgottesfeiern im Seniorenheim, und manchmal eine Predigt zugeliefert, die hat in letzter Zeit verdächtig oft erwähnt, dass sie das, was sie tut, auch kirchenrechtlich dürfe.

Das klingt, als werde das jetzt gerne mal in Frage gestellt. Und wenn sie sich nun zurückzieht? Nun ja, die Dinge ändern sich, man wird die Kommunionskinder und Firmlinge aus mehreren Gemeinden zusammenziehen, auch heute ist nicht alles so, wie es früher mal war, vielleicht sind ja auch persönliche Querelen der Hintergrund, die mit der Kirche selbst gar nichts zu tun haben. Und: Hat sich die Frau nicht vielleicht auch ein bisschen wichtig gemacht?

Einem Mann in Gabrieles Situation – früh verwitwet, jahrzehntelang kirchlich engagiert, die Kinder aus dem Haus – würde die Kirche nahelegen, sich zu prüfen, ob Gott ihn vielleicht spätberuft, zum Diakon oder Priester, und würde ihm dazu eine solide Ausbildung anbieten. Eine Frau dagegen muss sich prüfen, ob sie jetzt, in den Wechseljahren und ohne Mann ein bisschen seltsam geworden ist.

Und dabei waren es gerade die Frauen, die gehorsam innerhalb der ihnen auferlegten Grenzen blieben, aber blieben, und sofort zurücksteckten, wenn man sie scharf ansah. Oder halt indirekt agierten. Ich werde nie vergessen, wie ein Pfarrer mir - vermeintlich tröstend - sagte, Sakramente zu spenden sei in der römisch-katholischen Kirche zwar Männern vorbehalten, aber im Pfarrgemeinderat hätten ja doch die Frauen das Sagen. Der arme Mann, umzingelt von geltungsbedürftigen Frauen. Dafür aber geweiht. Und selbstverständlich hat er das letzte Wort. Und die Frauen das Ehrenamt.

Nein, so geht es nicht weiter. Gott sei Dank. Ob das Aufbegehren einen Namen hat, wie die Kirchenstreik-Initiative Maria 2.0, oder ob es viele einzelne Frauen wie Gabriele sind, die unter diesen Umständen nicht mehr bleiben oder eben nicht mehr nachwachsen: Wenn wir Gott noch in der Kirche suchen und es die Kirche, so wie sie war, nicht mehr gibt, dann wird der Heilige Geist auch neue Wege finden, die Kirche zu gestalten. Sei es ohne Priester.

Vor ein paar Wochen durfte ich so etwas miterleben, das war am Gründonnerstag, da hat eine andere Gabriele eine Ölbergs- Andacht nach der Messe initiiert. Eine erstaunliche Erfahrung war das, zu fühlen, wie Gesang, Gebete, vor allem auch Fürbitten fast ungeplant aus dem tiefsten Herzen all derer strömten, die ihrer Einladung gefolgt waren. Gründonnerstag, der Tag des letzten Abendmahls, das die römisch-katholische Tradition als Begründung des Männerpriestertums ins Feld führt: an diesem Tag war Gottes Geist sehr deutlich spürbar – auf dem Nebenschauplatz. Initiiert von einer Frau. Wenn die jetzt geht, wie lange wird es dauern, bis die Kirche begriffen hat, dass sie sie zurückbitten und ihr Wort genauso ernst nehmen muss wie das der Männer?

Veni, sancte spiritus. Wir feiern Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger herabströmte und sie den Mut fanden, den Mund auf zu machen und zu sprechen. Und verstanden wurden. Der Bibel nach die Männer, natürlich, aber nicht einmal die römischkatholische Kirche glaubt, dass der Heilige Geist deswegen nur auf Männer herabfällt.

Veni sancte spiritus! Komm, heiliger Geist. Hebräisch heißt der Heilige Geist übrigens ruach. Und ruach ist weiblich.