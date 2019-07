Amazonas-Synode Kirchen- und Klimarettung: die Welt schaut auf Amazonien

Im Oktober werden die Welt und die Kirche nach Rom schauen, denn Papst Franziskus hat zu einer dreiwöchigen Synode in den Vatikan eingeladen, die sich mit Amazonien beschäftigen wird und – so das kürzlich erschienene Vorbereitungsdokument – "neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie" suchen will. Nun könnte man fragen: Was hat das mit uns zu tun, wenn sich die Kirche mit einer Gegend beschäftigt, die im wahrsten Sinn des Wortes am anderen Ende der Welt liegt?

Die Synode als Chance: Neue Wege wagen - für Kirche und Klima

Doch, es hat mit uns zu tun – und zwar mindestens in dreierlei Hinsicht. Das rund 7,5 Millionen Quadratkilometer große Amazonas-Becken, das fast den gesamten Norden Südamerikas ausmacht, ist für das Weltklima von entscheidender Bedeutung. Eine Zerstörung der "Lunge der Erde" mit ihrer Artenvielfalt hätte Auswirkungen auf den ganzen Planeten, würde also auch uns direkt betreffen. Papst Franziskus betont denn auch in seiner Öko-Enzyklika "Laudato si" die wichtige Rolle Amazoniens für die "Gesamtheit des Planeten und die Zukunft der Menschheit".

Dazu kommt, dass es oft genug internationale Konzerne sind, die gemeinsam mit fragwürdigen Regierungen wie derzeit in Brasilien für die rücksichtslose Ausbeutung von Rohstoffen, die riesigen Wasserkraftwerke und die gigantischen Plantagen verantwortlich sind. Das heißt im Klartext, dass wir nicht nur unter den Folgen einer ökologischen Katastrophe am Amazonas leiden, sondern sie in Teilen auch selbst zu verantworten haben.

Priestermangel XXL: 30 Priester für eine halbe Million Gläubige

Durch den Raubbau an der Natur wird aber auch der Lebensraum hunderter indigener Völker im Amazonas-Gebiet zerstört. Das schiere Überleben, aber auch die Rechte der Indigenen sollen auf der Synode ins Zentrum der weltkirchlichen Aufmerksamkeit gerückt werden, wie es Papst Franziskus ebenfalls in seiner Enzyklika "Laudato si" schon getan hat. Es sei unumgänglich – so der Papst –, "den Gemeinschaften der Ureinwohner mit ihren kulturellen Traditionen ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen". Denn sie seien nicht bloß eine schützenswerte Minderheit. Nein, sie müssten vielmehr zu den "wesentlichen Ansprechpartnern" für die Zukunft Amazoniens werden.

Aber nicht nur mit den Fragen der Ökologie und der Indigenen will sich die Amazonien-Synode befassen. Sie wird sich auch mit neuen Formen der Seelsorge in Gegenden mit nur wenigen Priestern beschäftigen. In der brasilianischen Diözese Xingú etwa, die 35 Jahre lang von dem aus Vorarlberg stammenden Bischof Erwin Kräutler geleitet wurde, kümmern sich etwa 30 Priester und 40 Ordensfrauen um eine halbe Million Menschen, die auf einem Gebiet so groß wie Deutschland leben. In vielen der rund 800 oft schwer zu erreichenden Gemeinden kann nur ein- bis zweimal pro Jahr Eucharistie gefeiert werden.

Bewährte Männer und Frauen als Priester - erfindet sich Kirche in Amazonien neu?

Das ist ein echter Notstand, wenn man bedenkt, dass das Zweite Vatikanische Konzil die Eucharistie als "Quelle und Höhepunkt" kirchlichen Lebens sieht. Sie darf also den Katholiken nicht vorenthalten werden. Von daher fordern "Dom Erwin" und viele andere Kirchenleute aus Amazonien und weit darüber hinaus seit langem die Priesterweihe für bewährte verheiratete Männer und auch neue Ämter für Frauen in der Kirche.

Fortschritte in diese Richtung wären ein echter Segen für Amazonien, das so zum Vorbild werden könnte für andere Regionen in der Welt. Auch das würde den Spieß umdrehen, denn Fortschritte müssen nicht immer aus Europa oder dem Westen insgesamt kommen. Sie können auch an den "Rändern" entstehen, um eine Lieblingsformulierung von Papst Franziskus aufzugreifen.