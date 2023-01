Zum Sonntag Vom Umgang mit Fehlern

Um es vorweg klar zu sagen: Der Rücktritt von Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin war richtig, und er war auch nicht allein der "medialen Fokussierung" auf ihre Person geschuldet, von der die Ex-Ministerin in ihrer Rücktrittserklärung gesprochen hat. Die Form ihres Rücktritts hat vielmehr bestätigt, dass die SPD-Politikerin nicht die richtige Frau für dieses Amt war.

Wie steht es um unsere Fehlerkultur?

Und doch ist der Rücktritt von Christine Lambrecht, wie ich finde, ein Anlass, einmal über den Umgang mit Fehlern in der Politik nachzudenken - und auch über den Umgang von Medien und Öffentlichkeit mit Politikern.

Politik braucht Öffentlichkeit, die kritische Begleitung der Politik ist in einer Demokratie unverzichtbar. Doch manchmal frage ich mich, ab wann diese kritische Begleitung der Politik nicht einen Beitrag zur Demokratieverdrossenheit leistet. Denn wer etwas tut, egal, ob jeder von uns in seinem alltäglichen Leben oder eben als Politiker, der wird Fehler machen. Wird sich mal irren, wird zu falschen Einschätzungen und manchmal sogar zu falschen Entscheidungen kommen.

Es ist wichtig, das zu benennen. Vertuschen ist keine Lösung. Doch die meisten Menschen wissen aus eigener Erfahrung - vielleicht haben sie es schon als Kinder mitbekommen: Fehler zugeben - das gelingt nur in einem Umfeld, in dem einem nicht beim ersten kleinen Fehler der Kopf abgerissen wird.

Gnadenlose Kritik - wollen wir so miteinander umgehen?

Doch gerade die heutige Medienwelt, mit den ungezählten Möglichkeiten von Social Media ist oft gnadenlos. Da werden einzelne Sätze schnell mal aus dem Zusammenhang gerissen und dann in einer Endlosschleife über Instagram, Twitter oder andere Kanäle weiterverbreitet. Selbst kleinste Versprecher werden mit viel Häme kommentiert - als ob sich die Menschen, die das tun, nie versprechen würden. Wollen wir auf Dauer so miteinander umgehen? Egal, ob als Politiker, Journalisten oder ganz normale Bürger?

Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen gnädiger miteinander umgehen. Gnade - das ist ein Begriff, der zentral für den christlichen Glauben ist. Gnade heißt, dass Gott uns durch Jesus Christus vergibt, obwohl wir vor ihm schuldig sind. Gnädig zu sein heißt also nicht zu sagen: passt schon, war alles nicht so schlimm, nein: Schuld und Fehler werden als solche benannt, doch Gott legt uns nicht auf unsere Fehler fest. Durch die von Jesus geschenkte Versöhnung ist vielmehr eine persönliche Beziehung mit Gott möglich.

Kritik muss sein, aber nicht unter der Gürtellinie

Wie gut täte uns Gnade in diesem Sinn in unserem persönlichen Leben wie auch in der Politik. Wir alle brauchen Menschen, die ehrlich zu uns sind und uns auch auf unsere Fehler ansprechen. Die uns darauf aber nicht festlegen, sondern bereit zur Versöhnung sind.