Zwei Jahre Anschlag von Hanau Warum ich mich für die deutschen Sicherheitsbehörden schäme

Neun Menschen wurden in der Nacht vom 19. Februar 2020 in Hanau brutal ermordet. Welche Fragen auch zwei Jahre nach dem rassistischen Attentat noch offen sind – und was geschehen muss. Ein Zwischenruf von Autor Mohamed Amjahid.

Es gib kaum ein Interview, in dem die Familien der Opfer des Hanauer Terroranschlags vom 19. Februar 2020 nicht wütend sind. Auf die Behörden, auf die gesamten Vorgänge dieser Nacht. Auch zwei Jahre nach dem rassistischen Attentat haben sie immer noch Fragen über Fragen: War der Notausgang am Tatort versperrt? Welche Fehler sind beim Polizeieinsatz passiert? Welche Rolle spielte der Vater des Attentäters? Teilweise haben sie auf eigene Faust ermittelt. Mohamed Amjahid, Journalist und Autor, beobachtet seit Jahren rechtextremistische Terroranschläge und den Umgang der Behörden mit den Angehörigen. Wie blickt er auf die Arbeit der Behörden und Politik im Fall von Hanau?

„Angehörige müssen sich in Deutschland selbst um die Aufklärung kümmern“

Mohamed Amjahid: Es gibt ein Muster in Deutschland, dass sich Angehörige und Überlebende von rassistischen und rechtsextremen Terroranschlägen selbst um die Aufklärung kümmern müssen. Das hat eine lange, schmerzvolle Geschichte: Oft wurden die Überlebenden und Angehörigen auch über Jahre stigmatisiert oder verdächtigt, selbst hinter diesen Anschlägen zu stecken. So zum Beispiel im Fall der NSU-Mordserie.

Das zieht sich wie ein roter Faden auch durch alle anderen mir bekannten Fälle. Angehörige müssen dafür sorgen, dass überhaupt Aufklärung stattfindet. Angehörige müssen dafür sorgen, dass sich die Politik und die Sicherheitsbehörden rühren und schrittweise Aufklärung leisten – was unheimlich anstrengend, zeit- und energieraubend ist.

Im Fall von Hanau haben die Angehörigen ein Gutachten bei „Forensic Architecture“ in Auftrag gegeben, das mithilfe von Überwachungskameras die Tatnacht in der Arena Bar in einer 2D-Simulation dargestellt hat. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass der Notausgang wohl verriegelt war, wodurch die Menschen in der Bar in der Falle saßen. Die Hinterbliebenen hatten vergeblich auf Aufklärung durch die Behörden gehofft.

„Sicherheitsbehörden und Politik fehlt es an Empathie“

Solche Beispiele zeigen, wie schwierig es anscheinend für deutsche Sicherheitsbehörden und die deutsche Politik ist, Empathie zu empfinden. Das ist der Grundstein, der fehlt. Hinzu kommt die Problematik, dass viele Behörden nicht imstande sind, gute Arbeit zu leisten – und das tatsächlich unabhängig vom Motiv eines Terroranschlags. Das zeigt der Anschlag am Breitscheidplatz. Auch dort fehlt es bis heute an Aufklärung, trotz Untersuchungsausschuss, trotz Expertenkommission und trotz breiter Berichterstattung.

Einschusslöcher an der Tür der Synagoge von Halle nach dem rechtsextremen Attentat am 9. Oktober 2019. Bei rassistischen Terroranschlägen kommt das Problem der fehlenden Empathie noch hinzu: Viele Entscheidungsträger*innen können überhaupt nicht nachvollziehen, welche Gefahr und Bedrohung in diesem Land von rechts für von Rassismus betroffene Menschen ausgeht. Dabei gibt es, wenn es um rassistische Gewalt geht, so viele Beispiele: Oury Jalloh, der in Dessau umgebracht worden ist, und wo bis heute, mehrere Jahre danach, keine Aufklärung stattfindet. Der Terroranschlag in Halle, auch dort musste die Aufklärung von den Überlebenden und Angehörigen eingefordert werden.

Hanau ist das eindrücklichste Beispiel. Die Angehörigen haben so viel Zeit, Energie und Emotionen in die Aufklärung gesteckt, dass man sich für den deutschen Staat schämen muss, weil er dort seiner Rolle nicht gerecht wird. Die Betroffenen mussten sich selbst einerseits um Öffentlichkeit, aber auch um die Aufklärung kümmern. Das ist eine Schande und auch an diesem zweiten Jahrestag etwas, was für von Rassismus betroffene Menschen sehr, sehr schmerzvoll ist.

Was braucht es, damit sich Hanau nicht wiederholt?

Damit Hanau sich nicht wiederholt, braucht es ein antifaschistisches Mainstreaming. Bei jeder politischen Entscheidung müssten also antifaschistische Gedanken ganz vorne stehen und zentriert werden. Für die Sicherheitspolitik bedeutet das eine konsequent antirassistische Denkweise – die aktuell überhaupt nicht gegeben ist.

Der Journalist und Autor Mohamed Amjahid. Deswegen bin ich skeptisch, ob diese Utopie zu meinen Lebzeiten überhaupt noch umgesetzt werden kann in Deutschland. Denn die Empathie fehlt. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die meisten Entscheidungsträger*innen weiß und nicht von Rassismus betroffen sind – denn auch weiße Menschen können antifaschistisch denken und dezidiert Haltung einnehmen.

Deutsche Sicherheitsbehörden kümmern sich nicht um die Belange und die Sicherheit der von Rassismus betroffenen Menschen. Diese Struktur ist so tief verwurzelt, dass ich bezweifle, dass wir in nächster Zeit einen Sicherheitsapparat und eine gesellschaftliche Resilienz haben werden, die einen Anschlag wie in Hanau verhindern. Das sage ich mit großem Schmerz.

Die Hauptaufgabe deutscher Politiker*innen ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass keine Menschen getötet werden. Dass Neonazis und Rechtsextremisten konsequent entwaffnet, stigmatisiert und in die Ecke gedrängt werden – ohne Wenn und Aber, ohne Toleranz. Daran werden wir als Gesellschaft noch lange arbeiten müssen. Diese Aufgabe müssen Autor*innen, Aktivst*innen und im Fall von Hanau leider auch die Angehörigen übernehmen, obwohl sie sich eine Pause verdient hätten. So traurig es ist: Wenn wir nicht gegenseitig aufeinander aufpassen, dann wird es niemand tun.