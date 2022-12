Nachruf Fünf Minuten mit Christine McVie

Der Tod von Christine McVie hat mich überrascht und getroffen. Die Engländerin war irgendwie die bodenständigere Sängerin der Band, verglichen mit der immer leicht verwunschenen Stevie Nicks. Ich habe Fleetwood Mac einmal live gesehen, in einer riesigen Halle in Omaha, Nebraska. Ich war am 21. August 1980 mit dem Greyhound-Bus unterwegs quer durch die USA. Gegenüber der Bushaltestelle, an der wir in Omaha ausgestiegen waren, war das Omaha Covic Auditorium und dort stand über dem Eingan: „Tonight: Fleetwood Mac“