Generator Podcast "Ausweis bitte!" Wie die Polizei in ihren Pressemitteilungen mit Nationalitäten umgeht

Wie die Polizei in ihren Pressemitteilungen mit Nationalitäten umgeht

Ein betrunkener Mann zieht durch eine Kleinstadt. Er pöbelt gegen Passanten, klaut eine Flasche Bier. Jemand ruft die Polizei. Die nimmt den Mann fest, der daraufhin die Nacht auf der Ausnüchterungszelle verbringt. Danach schreibt die Polizei eine Meldung. In manchen Fällen ist zu lesen, dass der Mann aus Algerien stamme. Oder aus Uganda. Oder, dass er als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sei.

Warum erwähnt die Polizei in ihren Meldungen die Nationalität eines/einer Verdächtigen oder Festgenommenen? Und weshalb nutzen Medien diese Information und machen daraus Schlagzeilen? Und wie wirken sich solche Meldungen auf das Leben der Betroffenen aus und wie prägen sie das Bild bestimmter Gruppen in der Öffentlichkeit? In diesem Zündfunk Generator geht es genau um diese Fragen.