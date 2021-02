Generator Podcast Warum Esoteriker und Rechte nicht zufällig gemeinsam auf die Straße gehen

Wenn hierzulande Menschen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen demonstrieren, versammeln sich Esoterikerinnen, Post-Hippies, Verschwörungsphantasten, Populistinnen, Hooligans und Rechtsextreme. Ein erstaunlich breit gefächertes Spektrum von Frauen und Männern, die ihrem Unmut über Lockdown, Maskenpflicht und Impfungen Luft machen und Anschluss suchen. Gefährlichen Anschluss: Es fehlt an Abstand. An Abstand zwischen Menschen und an Abstand zwischen Ideologien.

"Keine Zwangsimpfung! Keine Zwangschippung! Keine Bargeldabschaffung ! Keine Diktatur durch WHO + Finanzeliten! Keine Volldigitalisierung! Kein 5G!" - so titelte ein Plakat bei der Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen am 12. September 2020 auf der Münchner Theresienwiese. Natürlich hat nicht jeder Mensch, der esoterischem Gedankengut anhängt, auch einen Drall zur äußeren politischen Rechten. Und nicht jeder Rechtsextreme heißt Anthroposophinnen, Ufo-Gläubige, Schamaninnen und Satanisten in den eigenen Reihen willkommen. Aber ganz offensichtlich gibt es Schnittpunkte, Kooperationen und Allianzen auf verschiedenen Ebenen.