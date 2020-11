Zündfunk Stadtwerke Die Musikszene und Corona - Mit Achim Bogdahn in Nürnberg

Alles läuft anders - aber es geht was. Nur, wie? Achim Bogdahn war in Nürnberg und hat u.a. die Polit-Punk-Band Akne Kid Joe getroffen, die Macher vom MuZ Club, die Bands A Tale Of Golden Keys und Black Elephant Band und viele mehr!

Von: Zündfunk