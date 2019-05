Zündfunk Stadtwerke Achim Bogdahn sendet live aus dem "What the Kiosk" in Regensburg

Der Zündfunk zu Gast in Regensburg: Achim Bogdahn sendet live aus dem "What the Kiosk" in der Fußgängerzone. Zu Gast sind unter anderem: Berit Hüttinger, NULL und die Poetry-Slammerin Teresa Reichl.

Samstag, 25. Mai 2019, 19:05 Uhr Neupfarrplatz 9, 93047 Regensburg. Live auf Bayern 2. Oder im Stream unter bayern2.de/zuendfunk

Auf nach Regensburg! Die „Zündfunk-Stadtwerke“ senden am Samstag eine Stunde lang live aus dem ungefähr drei Quadratmeter kleinen

„What The Kiosk?“ am Neupfarrplatz. Der altbekannte Kiosk direkt neben dem Kaufhof wird seit einiger Zeit vom Grafiker Florian Rottke betrieben und ist ein Miniladen und Treffpunkt der ganz besonderen Art geworden.

Neben Betreiber Florian hat sich Achim 60 Bogdahn weitere Gäste eingeladen: Berit Hüttinger, die mit einem 50 Jahre alten Wohnmobil namens „Frau Scherer“ bis nach Zentralasien gefahren ist und darüber ein Buch geschrieben hat. Johannes Molz alias NULL, Musiker und Literat, und die junge preisgekrönte Poetry-Slammerin Teresa Reichl. Und vielleicht inspiriert euch Florian Toperngpong dazu, mal ernsthaft darüber nachzudenken, was ihr so im Kopf habt. Er stellt seine Kunstaktion „Alles was ich weiß“ vor - und das geht so: Alles, was er weiß, notiert er auf Post-it-Zetteln. Da kommt Einiges zusammen. Die Musik kommt in dieser Sendung natürlich aus Regensburg – seit Jahrzehnten Garant für Popqualität.



Gäste im und vor dem Kiosk sind herzlich willkommen! Es geht pünktlich um 19.05 Uhr los – wir freuen uns auf den kleinsten Sendeort der Zündfunk-Geschichte. Eintritt frei!

Die nächsten Zündfunk-Stadtwerke finden erst wieder am Samstag, 26.10.2019 statt - an irgendeinem Ort in Bayern.