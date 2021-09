Zündfunk Stadtwerke Musik und Menschen aus Bamberg mit Achim 60 Bogdahn

Zündfunk goes Bamberg!

- Moritz und Alexi hatten jede Menge Zeit, ihr Herzensprojekt „ Vereinshain “ herzurichten: im Vereinsheim der TSG 05 Bamberg am Rande des Naherholungsgebiets Hain treffen sich jetzt Sportler, Spaziergänger und die Bamberger Musikszene zwischen Bratwurst und veganem Curry.

- Maria und Mariya aus der Ukraine haben ihren Podcast "Fremdgehen" nach vorne gebracht, in dem sie den Alltag von Menschen zwischen zwei Kulturen beschreiben, ironisch, intelligent und erfolgreich.

Selbstverständlich darf in Bamberg einer nicht fehlen: der große Else Admire & The Breitengüßbach Dolls. Den Punksänger kennt man seit eh und je für seine trashige Musik und seine zahllosen wilden Ideen. Er spricht im Interview exklusiv über sein neues Album, über Stress mit dem Vinyl-Presswerk und über seinen neuen Job als Kranführer.