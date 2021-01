Zündfunk Stadtwerke Musik und Menschen aus Augsburg, mit Achim 60 Bogdahn

Am Samstag geht‘s in den Zündfunk Stadtwerken eine Stunde lang um Musik und Menschen aus Augsburg. Wie immer mit Strahlkraft und Überzeugung. Ausnahmsweise wird nicht live aus dem Ü-Wagen gesendet, sondern live aus dem Funkhaus, ihr wisst schon: Corona und so.

Von: Bärbel Wossagk