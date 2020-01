Zündfunk präsentiert Zündfunk-Party während der 26. Internationalen Kurzfilmwoche

Freitag, 13. März 2020, 21:00 Uhr Leerer Beutel, Bertoldstraße 9, 93047 Regensburg: Tickets nur an der Abendkasse / Ticketinfo: folgt

Zieht euch kalt an, es wird hot*** Die Kurzfilmwoche beginnt dieses Jahr schon eine Woche früher und zwar am Mittwoch, 11.03. und wir lassen - wie jedes Jahr direkt am Freitag - wieder eure Sohlen glühen.

Im Erdgeschoss, im Großen Saal, spielen unsere berühmtberüchtigten Zündfunk-Djs Achim 60 Bogdahn und Hackbrett-Pitt, im Obergeschoss der Filmgalerie legen wieder die wunderbare DJ LXD und Multiboy Ralf Summer auf.



Der Sound tanzt zwischen Independent, Urban Sounds und Disco, House und Techno und sicher wird's wieder die ein oder andere unveröffentlichte Version geben.

Außerdem wird der Beutel wieder ins richtig-wichtige Licht getaucht, es gibt wieder großflächige Video- und Live-Visuals, die Saal und Foyer zum Leben erwecken.

Desweiteren:

Suche: Schlafstätte. Biete: Freikarte

Auch in diesem Jahr sucht die Internationale Kurzfilmwoche wieder Privatunterkünfte für die Filmemacher, die aus aller Welt anreisen. Wer ein Bett oder ein Sofa im Zeitraum vom 11.03. - 18.03.2020 in Regensburg und Umgebung frei und Interesse hat, mal einen andren Einblick in die Kurzfilmwoche zu bekommen, wird sich an zwei Freikarten pro Gast und pro Nacht erfreuen!

Alle Infos unter: www.kurzfilmwoche.de